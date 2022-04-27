《蟻族奇兵AntWars》雙平台上線 送關羽外連續7天更送這傳說英雄
撰文：gamebase
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由易亨數位代理發行，賈靜雯代言的首款微縮世界戰爭手遊《蟻族奇兵AntWars》在4月26日正式雙平台上線，並釋出廣告宣傳影片及豐富開服活動。
玩家只要登入遊戲即可免費領取一代名將「關羽」、「101 連抽禮盒」，連續三日登入即送「傳說英雄•赫爾曼」，連續七日還可免費領取港台限定傳說英雄「織田信長」等豐厚豪禮，感興趣的玩家不妨參閱以下遊戲內容。
《蟻族奇兵AntWars》登入送一代名將「關羽」外，連續七日還可免費領取港台限定傳說英雄！
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在職場努力打拼的賈靜雯總是美麗風光，但這光鮮背後往往潛藏著瞬息萬變的危機，就如看似平和的螞蟻世界也潛藏著戰爭危機，大戰一觸即發！
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