70歲恬娃客串台劇《媽別鬧了》煞科哽咽落淚：老藝人演出機會很少

【媽別鬧了／Netflix】台劇《媽，別鬧了！》上架即殺入Netflix香港地區熱門節目10大，有眼利網友發現該劇集結一班台灣大咖演員，包括已故金鐘視帝龍劭華，以及台灣資深藝人澎澎、傅雷、寇世勳等人，選角被形容「台灣電視史縮影」。同時在劇中也有演出的恬娃，煞科時說「老藝人的演出機會很少」，接著哽咽落淚，場面令人動容。



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劇組相關人士近日發文，形容「《媽，別鬧了！》可以是八點檔，可以是台灣電視史的縮影」。該劇找來比莉扮演老年喪夫、想追求第二春的媽媽，金鐘雙視后賈靜雯、柯佳嬿飾演兩個男人運不佳的女兒，母女3人互動總是笑點滿滿。追劇最大收穫，莫過於輪番登場的資深藝人，包括寇世勳、沈海蓉，澎澎、傅雷、陸一龍、丁強以及歌仔戲出身的高玉珊，歌仔戲天王之一黃香蓮等人，每個人像是自帶一部經典台劇的象徵，就像是台灣電視史活生生上演。

再加上因演出台灣八點檔成名的女神曾莞婷、葉全真、《飛龍在天》的江宏恩、陳仙梅等人，瞬間增添台灣八點檔氛圍，整部劇選角被形容「幾乎達到復仇者聯盟的等級」。

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戲裡扮演「阿勇老婆」的恬娃，拍攝完錄製煞科感言，將近半小時的內容，有10分之9都在感謝製作單位。據發文者描述：「她說老藝人的演出機會很少，很感謝我們年輕人願意給她機會，說著，就哽咽並流下眼淚，我在一旁也跟著流下眼淚。」當時因為導演跟作者堅持主角不降齡，促成許多資深演員和中生代、新生代演員同部戲聚首：「這些資深藝人就像荷李活的性格演員，一把他們擺出來，十之八九就能立刻catch到他扮演的角色形象，而現在台灣，這樣的演員幾乎是不存在了。」

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這篇發文被轉載到「NETFLIX 新台灣討論區」，掀起熱烈迴響，網友輪番留言：「黃飛龍」、「這部片裡客串演出的演員，各個像驚喜包一樣」、「資深演員！」、「看到這些資深演員出現，真的好開心，希望以以後常看到她們」、「真的是很感動這份讓老演員們有演出機會的心意！很喜歡！他們也演得也非常好」、「都是戲骨，超驚喜」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】