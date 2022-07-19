媽別鬧了｜曾莞婷自毀女神形象搏盡做慾女　6句情慾對白直逼19禁

【媽別鬧了／Netflix】台灣女星曾莞婷在《媽，別鬧了！》中飾演賈靜雯的同事，是學校火辣生物老師，也是一位肉慾美女，大尺度和零包袱演出廣受好評！而她在劇中也有許多金句，讓觀眾看了拍手叫好。



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一、你懂去吃到飽餐廳拿第一盤，跟吃到最後還硬要拿一盤的感覺嗎，這就是交往第一年跟十年後的差別，你以為可以高潮不斷，但最後發現根本吃不下，只是不甘心就這樣買單罷了。

曾莞婷在跟賈靜雯討論前男友時，賈靜雯驚訝她「吃碗裡看碗外」，但曾莞婷卻說出交往十年的心路歷程，用吃自助餐比喻，生動又有趣。

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二、一生只愛一個本來就不是大自然的常態

曾莞婷在劇中為了想確認自己是否能一輩子對婚姻忠誠，打算跟前男友見一面，這也讓賈靜雯很不理解，不過她發揮生物專長，以大自然型態來吐露自己的心情。

三、高、帥、猛、大、挺，我以前見到他都會自動排卵

被封為「最肉慾生物師」不是浪得虛名，曾莞婷說起前男友用的形容詞都很辛辣，連排卵都能說得如此自然，也讓觀眾看到這角色可愛的一面。

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四、憋起來的男人就是火箭

曾莞婷用火箭來形容禁慾的男人，和賈靜雯一邊喝下午茶，一邊討論性事，許多觀眾都笑說，給曾莞婷的台詞實在寫得太到位！

五、母獅子看對方的鬃毛，母孔雀看對方的羽毛，真的要鬧離婚多拿一點錢就好，知道自己會死得安詳，活著才不會焦慮

劇中曾莞婷的未婚夫鍾承翰是警察，但家裡卻住豪宅，還能讓她買名牌包，原來他家本來就有錢，當警察只是興趣，曾莞婷就說，鍾承翰「鬃毛羽毛」都有了，前男友什麼都好，就是沒錢，而她也看很開，就算將來要離婚，至少現在知道贍養費不會少。

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六、構不構成犯罪，決定於騷擾者的顏值

曾莞婷陪賈靜雯看房子時都在拿手機偷拍房仲帥哥，還放大看翹臀，賈靜雯提醒她，女對男也構成性騷擾，曾莞婷卻說：「構不構成犯罪，決定於騷擾者的顏值，我絕對無罪的！」

曾莞婷這幾年跳脫台語八點檔，偶像劇、喜劇或是電影都有她的身影，不計形象演出讓她戲路更廣，也讓觀眾看到女神不為人知，可愛又放得開的一面。

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