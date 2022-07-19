媽別鬧了｜賈靜雯直擊曾莞婷激情戲　尷尬講感受：最害羞的是…

【媽別鬧了／Netflix】集結比莉、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷等大咖演員，主演的Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》日前上架，賈靜雯、曾莞婷、林柏宏早前接受台媒《TVBS新聞網》影音訪問，揭露了大尺度的拍攝過程，林柏宏與柯佳嬿演出情侶，上演超多肉慾場面，甚至豁出去摸了對方「小籠包」（胸部），讓他害羞到一度語塞。



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《媽，別鬧了！》劇情以喪夫的比莉為主軸，衍伸出許多爆笑又溫馨的故事，劇中比莉為了再婚，使用交友網站與外國網友視訊約會，被問到現實生活中是否能接受自己的媽媽這麼瘋狂？賈靜雯說：「我是會擔心啦！怕媽媽會被騙，當然鼓勵她去追愛，但不是用這種方式。」曾莞婷則無奈透露媽媽很愛玩、很愛朋友，完全關不住：「而且她很相信朋友，比如說她在群組看到什麼東西對身體很好，她就會花很多錢去買不知名的藥品。」坦言很擔心媽媽的行徑。

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林柏宏飾演的渣男「小查」，被劇中女友柯佳嬿以一句「雖然他很爛但他一點都不軟」總結，對此，林柏宏深感認同，笑說：「一句話道盡了小查的人生。」一旁的賈靜雯附和說：「小敏衣服是寫我最爛，你這邊是寫『我最硬』。」突如其來的爆炸性發言，讓林柏宏羞喊：「謝謝靜雯姐。」他戲裡與柯佳嬿演出許多「人生最開心的時刻」，還露骨觸摸對方的「小籠包」（胸部），大尺度戲碼讓林柏宏光是分享就難以啟齒，賈靜雯調侃問道：「你確定拍完沒接到坤達的電話嗎？」林柏宏則表示煞科後兩人才見面，被問到聚餐是吃「小籠包」嗎？他崩潰喊：「再也不敢吃！」

不過林柏宏表示柯佳嬿演出過程一點都沒有尷尬、態度超大方：「她還跟我研究說，手指要什麼形狀比較真實，因為我不是手放在『小籠包』上面而已，還要按摩，按一按就會…。」講到親密戲碼再度讓林柏宏緊張到結巴。而曾莞婷則是大家公認的尺度擔當，一場在廚房與鍾承翰的火辣親密戲，讓賈靜雯表示：「最害羞不是我們自己演，是聽她的呻吟聲，我心想莞婷真的很厲害，一喊Action就立刻入戲。」

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曾莞婷在劇中吐出許多金句，像是「人一生只愛一個不符合大自然常態」，角色性格對於感情相當直率，至於跟本人的想法是否一致？她趕緊否認：「我自己比較保守，沒辦法一直嘗試不同的人，而且我重心一直在工作上，對於感情比較放手。」

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《媽，別鬧了！》已於2022年7月15日Netflix獨家上線。

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