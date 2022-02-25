舒淇隔離期間「巧遇」楊謹華　自認《華燈》粉絲恥笑楊祐寧：很遜

【舒淇／楊謹華／楊祐寧／華燈初上】舒淇外型亮麗，出道多年即使已經與馮德倫結婚，依舊是許多人心目中的女神，舒淇最近因為工作，疑似正在隔離中，結果隔離時竟發現對面住著好友楊謹華，讓她驚喜直呼「巧到不能再巧」，並貼出隔空揮手照片，引起網友熱議。
舒淇已經進入隔離第3天，23日在社交平台分享巧遇，「真巧！巧到不能再巧，真的沒有事先說好，我也忘記了她也要飛過來，而她應該是數百個日子沒遠行，緊張的（得）忘了我的存在吧……」
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在照片中，只見一名女子揮手打招呼，舒淇提到對方就是「蘇媽媽」楊謹華，「有冰友（朋友）剛好在對面，這種有點遠但近的距離，真好！所以她應該不是兇手吧？」逗趣再次提到《華燈初上》，坐實自己是忠實粉絲。
舒淇與林心如、楊謹華等人都是好友，她也因為是《華燈初上》的忠實觀眾，很想知道兇手是誰，先前為林心如慶生時，還開玩笑嗆楊祐寧，「那個雖然那個潘警官很遜抓不到兇手，但我想也只能怪妳美色誘人讓他無心辦案 ，所以他應該也是能託付終身的人。」
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