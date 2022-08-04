劉畊宏健身操直播不忘高呼我是中國人　1個愛國原因全家移居上海

台灣男星劉畊宏去年帶著老婆、小孩移居到上海，8月3號也跟進轉發央視「只有一個中國」，晚上在進行健身操直播時，談到為何要定居到上海的原因。



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劉畊宏與老婆王婉霏透露當初本想送孩子到加拿大溫哥華唸書，但是又怕孩子太小接受西方教育後，忘了自己是誰，因此決定帶孩子來上海唸書，至少先讀個五年的書，並強調要讓孩子學會中文，要有中國傳統文化的思想，不能到外國念書就變成外國人。

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劉畊宏也指出：「我們不能忘本，要清楚知道自己從哪裡來，清楚知道自己的根在哪。要讓孩子有身分認同感，讓他們知道，我是中國人。」

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