多圖｜啦啦隊女神巫苡萱出寫真集　謙稱這張性感照畫面清純又乾淨

台灣啦啦隊女神巫苡萱長相甜美、身材火辣，在Instagram上擁有近80萬粉絲，她8月4號宣布將在6號舉辦寫真書《苡見鍾情》簽書會，透露活動當天將邀請到倪暄擔任主持人，沐妍、曲羿、楊曉帆、陸筱晴、李懿、籃籃擔任嘉賓，喊話還沒購買寫真書的粉絲們，快將寫真書放入購物車。



巫苡萱擁有性感翹臀、修長美腿，她跳脫與以往風格，以日式甜美風來呈現一見鍾情的戀愛感，有羞澀、有無辜、有勾引也有清新可愛，豐富的表情和情境，要讓粉絲們看到巫苡萱的不同面向及成長。其中一張是巫苡萱披上外套，裡面未穿的照片，性感度爆表。

【圖輯】點圖即睇台灣啦啦隊女神巫苡萱性感照👇👇👇

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巫苡萱表示，最喜歡的是榻榻米上擺放橘子的系列，畫面呈現清純、乾淨的日式風格。照片中窗簾光影倒映在榻榻米上，縱橫交錯的線條與肆意散落的橘子，給人一種歲月靜好的溫馨感，巫苡萱的好身材若隱若現。

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