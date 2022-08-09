BLACKPINK全體低胸拍片賀出道6年「人間芭比」Lisa留長髮恢復靚樣

韓團BLACKPINK出道6週年，將在8月19日正式發表最新單曲《Pink Venom》，此前全員驚喜錄製了週年祝福影片，搶先公開新造型，其中Lisa以氣質中分長髮出鏡，四人則默契選擇了黑色造型，精品加身吸睛度滿滿。



8月8號正逢BLACKPINK出道6週年，如今四位成員在時尚界成績出色，陸陸續續拿下DIOR、、Saint Laurent、CHANEL以及CELINE合作。此次全員合體錄製週年祝福影片，為感謝粉絲們一路以來的支持，四人特別以黑色系造型合體，細節上更是各有千秋。

【圖輯】Lisa留長髮恢復靚樣！點圖放大重溫她的短髮照及4位成員拍片賀出道6年的造型👇👇👇

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Lisa一改淺金色短髮，留起中分棕長髮模樣可人，讓「人間芭比」封號回歸，身為CELINE全球品牌形象代言人，她穿著品牌黑色波點禮服，甜美不失個性；Rosé則將Saint Laurent正式的深V黑色裙裝駕馭得非常優雅，伴隨袖口的白色蕾絲帶來強烈對比。想要在黑色系中營造層次感並不容易，只見﻿Jennie﻿染回深髮色，與Jisoo不約而同演繹了平口剪裁款式，光是露出招牌直角肩就非常吸睛。

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