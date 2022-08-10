網紅蕭芷渲揭恐怖撞鬼經歷「胸部以下離床懸空」事發前遭遇更離奇

擁有「紅豆餅女神」稱號的台灣網紅閃亮亮，近期以本名「蕭芷渲Iris」發行全新的數位寫真書《芷為你而閃亮》，獲得廣大迴響。



日前蕭芷渲接受台媒《TVBS新聞網》專訪時，因適逢農曆七月，被問到過去是否有遇過靈異故事時，她分享了至今個人遭遇過最恐怖的靈異故事，甚至讓她全身瘀青、腳踝發紫，腰部更出現無數莫名「抓痕」。（點圖放大看網紅蕭芷渲疑似撞鬼經歷👇👇👇）

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蕭芷渲當時與台灣網紅前男友黃包包住在天母，當天她躺在床上睡覺：「黃包包進門後發現我怎麼一直拉著床單，但我那時候已經完全沒有意識，可是身體一直在床尾移動，像是被拖下床的感覺」。蕭芷渲透露，當時前男友黃包包看到她的狀態，已經是胸部以下的身體離開床懸空，呈現一個一般人根本無法支撐的姿勢。

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而黃包包見狀趕緊將她拉下床，沒想到她竟直接猛撞在房門上，隨後開始慢慢往回移動到原本的位置，這時黃包包立刻抱緊她，開始大罵髒話。隨後詭異狀態慢慢趨緩，兩人就一起上床睡覺，不料靈異狀況又再度發生，黃包包只好再次熊抱住閃亮亮，沒想到兩個人竟一起被拉下床。

就這樣折騰了一整晚，蕭芷渲表示，自己在早上起床後全身瘀青，腳踝整個發紫，腰部上更是出現超多「抓痕」，她坦言那陣子不斷的拜拜、收驚、甚至還去問了一些老師，但靈異的事件仍然沒改善，最後只好趕緊搬家。

蕭芷渲透露，其實在事發之前的一周內，就經常看到一位很高的中年男子在家中走來走去，但一開始蕭芷渲不疑有他：「他的形體不是很清楚，但臉是真的存在，一個台灣中年人的臉，然後很兇，他有時候在陽台、廁所外面或走道上，可是只要被發現我看到他，就會馬上消失不見。」這也讓她至今仍心有餘悸。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】