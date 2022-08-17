28歲台女星被踢爆曾招人赴柬埔寨「工作」證據確鑿：最好35歲以下

近來頻爆出有不少台灣人受到高薪詐騙前往柬埔寨，成為「豬仔」遭到凌虐、性侵，甚至強摘器官等等。



對此，近日有眼利網友發現，28歲台灣女星黃巧綸就曾經在IG Story上找人到柬埔寨工作，當中的條件除了英文好、耐得住寂寞外，更開出最高薪水2500美金的底薪來吸引網友加入。對此，人在英國倫敦的黃巧綸也回應了！

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「國光女神」之一的台灣女星黃巧綸近日遭爆料，有網友指出她曾在IG Story上應徵柬埔寨的職缺，更列出條件「有英文溝通能力、耐得住寂寞不會想到處玩」，並表示要應徵英文客服、主要服務美國客戶，且需要年齡35歲以下，但並未說明是何種行業，只提到是「合法產業」，底薪約2200~2500美金。

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此外，網友也發現黃巧綸還在另一篇IG Story上寫道，想徵求到柬埔寨金邊工作的「員工」，還說老闆是女生、她也會在當地，而福利則是在金邊的別墅包吃包住，裡面還有阿姨煮飯打掃，「年齡最好35歲以下、剛畢業的大學生也可以」。

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據《三立新聞網》報導，人在倫敦的黃巧綸表示，4天前就收到網友私訊這兩篇截圖，本來不想回應怕遭誤會被貼上標籤。她向媒體表示，這兩篇發文是多年前幫女性朋友應徵的英文助理，她更強調當時並沒有應徵到人，最後友人則徵得當地人當英文助理。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】