肥仔潛力股！台網紅曾暴飲暴食逾1000天　靠斷食法減肥變爆肌男神

24歲台灣網紅洪仕晟（Robert）推出新書《斷食低碳全攻略》，他表示：「減肥不是一件很難的事，少吃多動就可以達成。但它卻伴隨著很多問題，像是掉髮、快速瘦身產生鬆弛的皮、皮膚變差、甚至可能有暴食的行為。曾經我也胖到自己都害怕，也歷經暴飲暴食不堪回首的暗黑過往。」他將自身犯過的錯集結成新書，透過自身研究與親身實驗過的減肥方法，包括斷食與低碳、生酮、純 肉、蔬食、水果、外賣飲食等，讓讀者用最適合自己的方式輕鬆瘦身。



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Robert以一條三年半的健身改變YouTube影片爆紅，他坦言自己過去在減肥這條路上走了許多冤枉路，靠著自己摸索花了相當多時間，因此決定紀錄過程，他透露大多數人都認為「減肥好難」，親吐自己人生中暴飲暴食的天數應該有超過1000天，只要每日超過維持體重熱量的1.5倍就算暴食，因為代表吃了許多不必要的食物：「 我個人減重的最高紀錄是瘦18公斤，中二就開始減肥，可說相當前衛，但是當天晚上就失敗了，小小年紀抵擋不住晚餐的誘惑。」失敗隔天他決定去慢跑，但對於當時是小胖子體型的他來說，慢跑猶如地獄。

他也有獵奇的減肥經歷，曾與同學參加體驗飢餓的活動，原想可以藉由斷食30小時，重啟身體循環，沒想到他卻因不斷補充現場提供的補給包中的飲料與食物：「有些人不吃，我就拿過來吃，參加完還胖了0.5公斤！」另外當年曾流行跳有氧運動，靠著每日狂跳，兩個月內激瘦10公斤。

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