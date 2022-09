盤點Netflix 9月上架、下架片單　《職業特工隊》出現1個月就消失

由於版權合約到期關係,Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單,而日前公佈的「9月上下架片單」中,就見南韓即將開播的韓劇,包括《小女子》、《偶然的田園日記》都會在9月上架,只是由動作巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《職業特工隊》(Mission: Impossible)第1至第3部,剛剛才在8月上架,沒想到過了1個月就下架,讓不少網友相當傻眼。



【Netflix 2022年9月上架電影】

9月16日:

1.《復仇雙妹嘜》(Do Revenge)

2.《漂流之家》(Drifting Home)

3.《幻影籃球王:冬季盃選拔賽總集篇:影與光》

4.《幻影籃球王:冬季盃選拔賽總集篇:淚之所向》

5.《幻影籃球王:冬季盃選拔賽總集篇:門的彼端》

9月24日:

6.《鋼之煉金術師完結篇:最後的鍊成》

9月28日:

7.《金髮夢露》(Blonde)



【Netflix 2022年9月上架影集】

9月1日:

1.《JoJo奇妙冒險:石之海》第13至24集

9月3日:

2.《小女子》

9月5日:

3.《偶然的田園日記》

9月9日:

4.《毒梟聖徒》(Narco-Saints)

5.《眼鏡蛇道館》第5季(Cobra Kai)

6.《火影忍者疾風傳》第5至9季

9月16日:

7.《盲婚試愛:交換誓詞之後》(Love is Blind)

8.《Fate:魔法學園傳奇》第2季(Fate: The Winx Saga)

9月28日:

9.《欲罷不能:巴西篇》第2季(Too Hot to Handle: Brazil)



【Netflix 2022年9月下架電影】

9月14日:

1.《復仇勇者》(The Revenant)

9月30日:

2.《戀戰特務王》(Knight and Day)

3.《職業特工隊》(Mission: Impossible)

4.《職業特工隊2》(Mission: Impossible II)

5.《職業特工隊3》(Mission: Impossible III)

6.《七宗罪》(Seven)

7.《搏擊會》(Fight Club)

8.《史密夫決戰史密妻》(Mr. & Mrs. Smith)

9.《愛情戀上癮》(Love & Other Drugs)



【Netflix 2022年9月下架影集】

9月16日:

1.《寵物小精靈:太陽&月亮:太陽與月亮之究極傳說》

2.《與卡戴珊一家同行》第6季(Keeping Up with the Kardashians)

9月19日:

3.《叛逆的魯魯修》第1季

9月26日:

4.《魯保羅變裝皇后秀》第1至10季(RuPaul's Drag Race)



【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】