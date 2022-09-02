盤點Netflix 9月上架、下架片單　《職業特工隊》出現1個月就消失

由於版權合約到期關係，Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單，而日前公佈的「9月上下架片單」中，就見南韓即將開播的韓劇，包括《小女子》、《偶然的田園日記》都會在9月上架，只是由動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》（Mission: Impossible）第1至第3部，剛剛才在8月上架，沒想到過了1個月就下架，讓不少網友相當傻眼。



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【Netflix 2022年9月上架電影】

9月16日：

1.《復仇雙妹嘜》（Do Revenge）

2.《漂流之家》（Drifting Home）

3.《幻影籃球王：冬季盃選拔賽總集篇：影與光》

4.《幻影籃球王：冬季盃選拔賽總集篇：淚之所向》

5.《幻影籃球王：冬季盃選拔賽總集篇：門的彼端》

9月24日：

6.《鋼之煉金術師完結篇：最後的鍊成》

9月28日：

7.《金髮夢露》（Blonde）



【Netflix 2022年9月上架影集】

9月1日：

1.《JoJo奇妙冒險：石之海》第13至24集

9月3日：

2.《小女子》

9月5日：

3.《偶然的田園日記》

9月9日：

4.《毒梟聖徒》（Narco-Saints）

5.《眼鏡蛇道館》第5季（Cobra Kai）

6.《火影忍者疾風傳》第5至9季

9月16日：

7.《盲婚試愛：交換誓詞之後》（Love is Blind）

8.《Fate：魔法學園傳奇》第2季（Fate: The Winx Saga）

9月28日：

9.《欲罷不能：巴西篇》第2季（Too Hot to Handle: Brazil）



【Netflix 2022年9月下架電影】

9月14日：

1.《復仇勇者》（The Revenant）

9月30日：

2.《戀戰特務王》（Knight and Day）

3.《職業特工隊》（Mission: Impossible）

4.《職業特工隊2》（Mission: Impossible II）

5.《職業特工隊3》（Mission: Impossible III）

6.《七宗罪》（Seven）

7.《搏擊會》（Fight Club）

8.《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）

9.《愛情戀上癮》（Love & Other Drugs）



【Netflix 2022年9月下架影集】

9月16日：

1.《寵物小精靈：太陽&月亮：太陽與月亮之究極傳說》

2.《與卡戴珊一家同行》第6季（Keeping Up with the Kardashians）

9月19日：

3.《叛逆的魯魯修》第1季

9月26日：

4.《魯保羅變裝皇后秀》第1至10季（RuPaul's Drag Race）



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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】