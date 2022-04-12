「日本第一童星」拍三級片變脫星　開場一分鐘即寬衣自毀可愛形象

「日本第一童星」安達祐實突破自我演出經典電影《花宵道中》，片中上演露點床戲。該電影改編自日本知名小說家宮木綾子獲獎同名作品，並拿過「女性寫給女性的R-18文學獎」大獎、讀者獎，將一窺日本江戶時代紅燈區的神祕樣貌，以及花魁的淒美命運。



安達祐實在童星時期出道，演過經典日劇《無家可歸的小孩》走紅，在2014年電影《花宵道中》突破自我，挑戰全裸演出，她過去受訪時也說：「不讓觀眾有一點『不喜歡這樣的安達祐實』的反應的話，我就連一點突破也進行不了了。」在片中她日日男人纏綿，電影還不到一分鐘就寬衣，任男人撫摸，與她過往形象相差甚遠，可說是一大突破。

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《花宵道中》描述一邊被囚禁在江戶時代末期的新吉原一邊踏實地工作的人氣游女．朝霧，在結緣之日邂逅了青年．半次郎。朝霧懷抱著從小受母親虐待的慘痛記憶，封閉了內心並虛度日子，卻在遇到了半次郎後，首次體會到怦然心動的感覺，至今從未知曉、作為女性的情感也漸漸覺醒。但是，殘酷的現實卻大大翻轉她的命運…。

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