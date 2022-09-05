韓星張紫妍被逼為31人提供性招待輕生　13年後公司反告政府揭內幕

【張紫妍案】南韓藝人張紫妍曾以爆紅韓劇《花樣男子》出道，只是她在2009年於住處輕生、得年29歲，更驚悚的是，張紫妍遺書公開後，揭露被經紀公司要求向大企業、金融機構高層人士、演藝經紀公司負責人、新聞媒體高級主管等31名男性提供性招待服務，當時消息曝光後，震驚全亞洲。如今時隔13年過去，張紫妍經紀公司竟想對涉事藝人與南韓政府提告求償10億韓元（約570萬元港幣），掀起韓網熱議。



【圖輯】同門師妹尹智吾為張紫妍做證卻被質疑… 13年後公司反告政府揭醜聞內幕（點圖放大了解👇👇👇）

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張紫妍2009年離世後，被南韓電視台公佈生前遺書，她自爆被公司要求向政商界等31名高層提供性招待服務，包括樂天集團前後任會長、電視台社長、國會議員等，甚至被性虐、強迫「多人運動」，最後在身心狀況亮紅燈的狀況下輕生。不過，「張紫妍案」在5年後才有結果，被爆涉及此案的高層人物全部倖免，唯有經紀公司的金代表被判罰款2400萬韓元（約13萬元港幣），而此判決也被民眾罵翻。

如今張紫妍離世13年，其經紀公司金代表竟突然發聲，強調為揭曉張紫妍輕生的真相，將對藝人李美淑（이미숙）、宋善美（송선미）和南韓政府提告，分別求償5億、2億及3億，共10億韓元賠償。金代表首先控訴李美淑當年的「張紫妍案」中，先將張紫妍的陪睡文件曝光給某導演，還為了逃避責任而嫁禍給金代表，好成功脫身，因此金代表決定對她提出「妨害名譽」罪嫌的告訴。

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據了解，李美淑曾在2019年被韓媒曝光涉嫌「張紫妍案」，只因她當時不滿與經紀公司的收入分配，還被公司發現出軌小17歲的男公關。李美淑為了解約，竟假稱可以協助張紫妍脫離魔爪、哄騙對方寫下陪睡文書，並在拿到該文件後，搶先在公司曝光不倫戀前，爆出張紫妍被逼陪睡一事，直接將聲浪推向張紫妍，而自己則順利脫身，此舉也成為壓垮張紫妍的最後一根稻草。

除了李美淑，金代表也針對「向媒體散佈了虛假事實」一事向藝人宋善美提告，最後更向南韓政府提出損害賠償訴求。金代表委託律師對此發表聲明：「金代表沒有強迫張紫妍陪酒、性招待一事，雖被張紫妍親友的證言和調查結果認證，但南韓政府當時沒有任何客觀根據，只相信尹智吾的陳述，而推翻了該結果，因此南韓政府需負上精神損害賠償的責任。」

聲明中提及的尹智吾，其實是當時「張紫妍案」曝光後，自稱為案件「唯一目擊證人」的同門師妹，只是後來她的證詞遭質疑，再加上「張紫妍案」因證據不足、公訴時效已過而難以翻案，尹智吾更以涉嫌「欺詐及妨害名譽」遭逮，爾後便匆匆離開南韓，一直在加拿大生活。另外，經紀公司提告的消息曝光後，頓時掀起韓網罵聲，只因經紀公司當時也未提供證據以證清白，豈料如今竟還反咬他人一口。

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