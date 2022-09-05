「台灣最美星二代」靚樣直達校花級 18歲集合美貌與智慧升讀名校
撰文：聯合新聞網
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台灣資深演員李㼈的校花女兒李紫嫣是女團「PER6IX」成員之一，今年考進臺灣師範大學中文系，隨著新生訓練告一段落，她特別寫給自己一封長信，由於綁著雙馬尾，她打趣稱以為雙馬尾不會在出現於人生當中，畢竟人過了14歲就很難再裝進「幼稚」這個詞彙，接著自我期許：「既來之則安之，希望妳過了四年還是這個心態，不要自暴自棄、不要變學分難民、不要做會遺憾後悔的決定，真的是拜託妳。」
李紫嫣提到學校很好，自我叮嚀「這大學幾年，爭取不要我以學校為榮，學校以我為恥」，並且明白很多事情不會因為自己的心情而有所改變，喊話：「世界從不以個人意志運轉，面對既定的規則，真正能調節的，只有自己。」
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對於未來4年身兼藝人、學生雙重身分的校園生活，她希望自己一定要開心：「這裡的開心有很多意思，有通俗的那個，有要與人『開過心地交往』，有要『打開心讓所有感受回家』。」
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