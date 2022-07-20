黃品源19歲女暴風成長變最美星二代　完美比例似模特兒出道做歌手

黃品源的19歲混血女兒黃懷萱推出首張個人EP《Edy》，自掏腰包20萬台幣且包辦詞曲、編曲跟製作工作，她說：「我個性就不是靠爸族，平常能省則省，像是走路上學、買超市的便宜醜菜等。」黃品源想金援被她婉拒，她說：「我想靠自己，爸爸的建議我也會篩選，想有自己的風格。」對事業充滿企圖心。



目前黃懷萱在美國半工半讀，攻讀爵士樂之餘會接飯店演奏等工作，身高175公分的她遺傳到媽媽的太魯閣族和荷蘭血統，外型出色，對平面模特也充滿興趣。她這次跟友人一起擔任製作人，接下來想嘗試更多風格，並以演奏類為主。

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不過星二代得面對來自四面八方的壓力，她謙虛是音樂家：「大家都有個人特色，良性競爭之下去找到自己喜歡的風格。」爸爸對她抱著百分百的信任及自信心，且不干涉交友狀況，僅叮嚀妝別化太濃，而她低調透露跟男友穩定交往中，爸媽知情，父女上次碰面是4月黃品源美國巡演，她擔任嘉賓力挺。

她自5月中旬返台停留約2個月，即將返美上課，她說當初急著搬離高費用的宿舍，住進要跟他人共用衛浴的便宜雅房，沒想到房東打算漲價，因此得趕快找到新租屋處。先前美國疫情嚴峻，她說確診時像是一般感冒，沒有太大的後遺症，倒是打疫苗後出現心悸、頭暈等副作用，有次搭機起飛後突然無法呼吸，遲遲不見好轉，差點原機飛回出發地，幸而後來沒有大礙。

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