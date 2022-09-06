林襄火速回應隆胸整容傳聞　怒發60字向網民挑機：惡意的人很多…

林襄日前被PTT網友起底17歲時的舊照，容貌與身材與現在差異很大，慘遭質疑整形還被批「二度發育」，9號5號是她25歲生日，對於網民的批評，她也藉此做出回應。



林襄在IG Story分享一張拍下電視畫面上播放日本動畫《鬼滅之刃》的畫面，主角竈門炭治郎剛好說出一句話：「這一路走來我都做得很好！」似乎就是在鼓舞自己。

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另外，有粉絲私訊安慰她，別在意酸民，有很多人都在支持喜歡她，林襄公開內容，也做出回應：「惡意的人很多，在我生日當天做了一些傷害我的事，但我更相信世界是善良的，我也會努力做好自己的本分，勇敢向前走，散播歡樂散播愛，謝謝大家。」

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