BLACKPINK新歌誤犯一個禁忌遭電視台禁播　出事原因曝光YG卻懶理

【BLACKPINK／Pink Venom】南韓女子天團BLACKPINK近期以新歌〈Pink Venom〉回歸樂壇，四位成員的人氣都再次翻漲，MV公開兩周以破2.5億點閱，熱度相當驚人。然而，近日卻傳出〈Pink Venom〉未能通過公營電視台KBS的審議，也因此被禁播以及從《MUSIC BANK》的排行榜資料中刪除，引發熱烈討論，而目前YG娛樂也未打算將有問題的地方進行修正，提交重新審查。



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根據韓媒報導，有歌謠界人士透露，BLACKPINK新歌〈Pink Venom〉沒通過KBS的審查，被從《MUSIC BANK》排行榜K-Chart 9月第一週的資料中刪除，而審查未通過的原因，正是在〈Pink Venom〉提到了法國品牌「CÉLINE」，一般而言由於電視台是宣傳的重要管道， 經紀公司在收到結果後，大多會選擇進行修改，再提交重新審查，不過YG娛樂目前並沒有相關動作。

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另一方面，〈Pink Venom〉除了在《MUSIC BANK》以外，於《Show Champion》、《M Countdown》、《人氣歌謠》等都拿下了一位，在海外部分，也進入了Billboard單曲排行榜前幾名。此外，韓媒報導也指出，BLACKPINK沒有登上《MUSIC BANK》的計畫，而且比起執著於國內音樂節目的成績，公司更注重海外宣傳以及接下來的全球巡演，少了一個節目的一位對她們並沒有太大影響。

事實上，這已經不是BLACKPINK的歌第一次遭KBS禁播，2019年發行的〈Kill This Love〉也因為MV中出現成員Rosé開車未繫安全帶的畫面，而未通過審核，當時YG娛樂也是沒有採取任何修正措施。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】