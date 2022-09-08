34歲內地男偶像突出櫃轟動微博　網民憂犯內娛禁忌演藝生涯恐告終

【劉聰出櫃／陳律】34歲大陸男星劉聰曾參與選秀節目《創造營2021》，雖然最後未能成團出道，但憑藉精壯身材和帥氣臉龐，仍是直播平台上小有名氣的網紅，經常透過社群平台和網友分享生活日常。不料，劉聰日前登上網紅好友陳律的生日派對直播時，竟嬌羞送上白色玫瑰花束，還突然親吻陳律的臉龐，頓時讓「劉聰出櫃」的關鍵字登上微博熱搜，掀起全網熱議。



【圖輯】劉聰現身同性密友慶生直播 送完白玫瑰下一秒突親臉頰轟動微博：他的演藝生涯要完了…（點圖放大了解👇👇👇）

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劉聰和陳律因直播連線而成為經常一起開直播的好友，二人常在直播中有甜蜜互動，被大批網友「湊成對」。不料，劉聰日前現身陳律和幾個友人合開的生日派對直播時，就帶著一大束白色紅玫瑰送給陳律，還附上卡片告白「小傻瓜，生日快樂」，即使在直播中態度嬌羞，但他隨後還突然請了陳律的臉頰，嚇得陳律直接衝出鏡頭外，平復了一會才回到鏡頭前，但也讓看著直播的粉絲忍不住在評論區尖叫。

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事實上，陳律是抖音平台上知名的同志網紅，而他在後續的直播就坦承，其實先前就對劉聰抱有感情，但這是對方第一次喜歡男生，再加上前陣子劉聰的生活有不少事得處理，二人最後在酒後大吵一架。陳律坦言，當時聽見劉聰對他說自己「其實沒太彎」，讓他覺得自己被欺騙了感情，因此在吵架後就斷了聯繫，直到雙方的共同好友從中協調，才把心裡話說開，最後再成為好友。

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由於二人是在直播中當眾親吻、表白，因此陳律後來也在直播中向劉聰確認心意：「反悔不了了，在這個互聯網上，已經這麼多人看到了，你願意嗎？」而劉聰也在連聲的「嗯」後，說了一句「明白」，接著二人還躲到鏡頭外親了一口，甜翻大批網友。

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劉聰和陳律在直播中認愛後，讓「劉聰出櫃」的關鍵字登上微博熱搜，掀起陸網熱議，有網友真心祝福，亦有網友認為二人此舉恐影響以後的事業：「祝福，出櫃比出軌強」、「出櫃比騙婚強，一些同性戀因為父母長輩的關係去找一個人結婚，這種欺騙最可怕」、「別是炒作就行，同性真的近期熱度太大，很多人用於吸引流量博眼球，最後別搞得那些真正相愛的人被網絡抨擊」、「他的演藝生涯要完了，內娛不能出櫃。」

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