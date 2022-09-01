舊手機藏老公婚前驚人秘密　比出軌更令人妻崩潰：有沒有遺忘藥？

已過去的戀情早已成歷史，尤其是在認識現在的另一半之前已結束的關係，理應不會令人太介意。但事實真的如此？



一位自問有足夠包容力的人妻，便因為想滿足小小的好奇心，慘掉入令她崩潰的地獄，而原本美滿的婚姻亦永遠回不去了。「如果我能預知看完這支手機裡的照片後，會讓我的心跌入地獄的話，我絕對絕對不會看的！」

如果係你又會點反應？點圖睇睇原文全文同網民意見：

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「搬家前整理翻出一堆八百年沒在用的東西，其中老公以前的歷代舊手機們，引起我的好奇心。老公很少談他婚前的舊情史，我問他也是支支吾吾的模糊帶過，不然就是立刻轉移話題。我想說看看這幾支舊手機裡的照片，也許能滿足一下我小小偷窺慾和好奇心。」

「雖然擅自看他手機裡的東西是有點那個，但是我們從交往到結婚，一直都對彼此百分百的坦白，沒什麼不能說的秘密的啊！至少我當初是這麼想的。之後真讓我配對到其中一支手機的充電器，這還考慮什麼？當然是充電，開機，看照片！」

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「如果我能預知看完這支手機裡的照片後，會讓我的心跌入地獄的話，我絕對絕對不會看的！有沒有遺忘的特效藥？我想忘記我在手機裡看到的一切。不想直接說明我看到的內容，看下面的補充，懂不懂得都好，就這樣吧！」

「補充：男上加男、勉為騎男、左右為男、知男而上、男忘今宵、男分男解、本性男移、進退兩男、男能可櫃、汁液型男、不畏姦男、男以取捨。」

網民怎麼看？「應該不會斷。」「原來，妳是障眼法？」「就舊情史，不然，妳想離婚嗎？」「以前都認為以前的戀情都已經過去了，老婆問都直説，後來才知道我錯了！」

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