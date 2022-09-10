林襄頻傳隆胸被嘲「二度發育」網紅琳妲出手觸摸這位置分辨真假
撰文：聯合新聞網
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台灣「啦啦隊女神」林襄日前被PTT網友起底學生時期的舊照，質疑胸部沒有現在傲人，恥笑她是「二度發育」，被疑是假奶的她過去曾讓琳妲摸胸驗真假。
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林襄2021年在琳妲的YouTube頻道上，穿著比堅尼浸浴聊天訪問時就透露，從小學六年級就開始發育，也大方公開目前三圍是32E、23、33，對外界一直傳林襄的胸部是假的，琳妲「親手」觸摸驗真假，摸了之後還直呼「很軟」，因為有太多網友質疑她的胸部是假的，所以林襄還曾考慮過拍X光照來驗證。
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