劉德華罕談朱麗倩　結婚15年維繫感情靠6招　戀情保密原因是…？

劉德華和老婆朱麗倩，兩人從交往到結婚，超過30年的他們，也始終維持非常低調且保密的生活，而去年接受《魯豫有約之大咖一日行》訪問的他，也罕見分享了自己與老婆的相處模式呢！



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一、劉德華也會怕被老婆罵

劉德華在接受《魯豫有約之大咖一日行》訪問時，坦承他其實已經很久沒有喝酒了，很好奇「大醉一場」到底是什麼樣的感覺，不知道自己喝醉後會是什麼樣子，讓主持人非常驚訝，追問難道不能在家喝嗎？讓劉德華笑著爆料：「我不能喝…我老婆會罵！」

二、劉德華自爆：酒量不好

本身就不太喝酒，也不是一個非常能喝的劉德華，自己加碼透露，在20幾歲時，他有不小心大醉過，那時的他，就只是喝了某牌的啤酒，結果「喝一半就醉了！」不禁吐槽自己「這（酒量）我也嘲笑我自己！」不過，說真的，這樣子的酒量，真的還是別喝的好，華仔也是很有自知之明啊～（笑）

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三、劉德華與朱麗倩交往時認定彼此

難得在公開場合討論到老婆的劉德華，他與老婆朱麗倩，兩人在1997年交往時，便認定對方是自己這一生要在一起的人，交往二十多年的他們，在2008年秘密結婚，並在2012年迎來女兒的誕生，對於家庭生活都非常保密，在工作上，他也成為緋聞絕緣體，「當你選擇了一個人，在一起後的每一天都不要傷害對方。」

四、戀情保密是因這原因

之所以不公開戀情，是因為朱麗倩不希望愛情影響劉德華的演藝事業，才會一直讓男友維持「單身」的形象，自己則是選擇默默在背後支持和陪伴他，兩人更是從交往後，就沒有分開過，去哪裡都會陪在對方的身邊。

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五、劉德華：我的老婆，她一定比我自己還要愛我

為此，劉德華也就在《魯豫有約之大咖一日行》訪問上表示：「我的老婆，她一定比我自己還要愛我」即便承受不同的外界壓力，也沒有聽過朱麗倩口出怨言或是提出分手，讓他非常感恩老婆這一路以來的付出。

六、吵架靠「小紙條」來和好

即便戀愛時就認定彼此是對的人，但是，難免還是會有兩人意見不同的時候，劉德華就分享，他和老婆兩人無論多生氣，都沒有和對方大聲說話過，會選擇讓彼此冷靜一下，把心裡話用「寫」的，互留小紙條給另一半，讓彼此能了解自己的想法，之後再慢慢溝通。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】