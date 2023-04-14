劉德華減肥餐單｜戒白飯10年　茹素+168間歇斷食　61歲仍fit到漏

演藝圈的長青男神，劉德華紅了40年還在紅！61歲仍然精神且保持著完美的體態，多年來飲食控制功不可沒！



自律甚嚴的劉德華，曾在受訪時分享自己的瘦身飲食秘訣，連減肥便當也一起曝光~馬上就來看看！

劉德華的減肥餐單，難怪已經61歲，還是大家的男神！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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劉德華的減肥便當曝光：小黃瓜+木耳

61歲仍是男神！劉德華曾被問「維持好狀態的秘訣是什麼？」他回答：「健康飲食。」曝光的減肥便當中，菜色只有小黃瓜、木耳！以醬油涼拌調味，光看就有夠清淡！而且都是高膳食纖維食物，熱量極低卻能提供飽足感，小黃瓜中的丙醇二酸，還有抑制醣類轉化為脂肪的功能，是朴信惠、周青陽熱愛的減肥聖品。

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劉德華減肥：10年不吃白米飯

曾經也酷愛叉燒、燒臘的華仔，為了維持偶像身材，曾透露自己已經10多年沒有吃過白米飯！減肥時有一整年都只吃麥片等高纖穀類，搭配水煮雞肉和蔬菜！近年他跟著老婆一起吃素，飲食稍有調整，劉德華說：「只要不是肉的我都吃，重點會挑選好的植物油，另外就是碳水、糖、鹽都少一點就可以了。」

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劉德華減肥：168間歇斷食

沒錯！大流行的168間歇斷食，劉德華早就在做了，這是他多年好友劉嘉玲透露的，說自己去問華仔有沒有好的減肥法，劉德華就與她分享了168間歇斷食，劉嘉玲親試後也覺得有用，受訪時變分享了出來。透過16小時長時間空腹，可以讓體內儲存的熱量與脂肪被有效消耗，像是提取存款的概念，是連減重名醫也大推、簡單好執行的方法。

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