劉德華與楊紫瓊世紀同框鬥凍齡　面對影后口花花：好久沒談戀愛…

第41屆香港金像獎於4月16日圓滿落幕，現場可謂是星光熠熠、眾星雲集，其中，身為頒獎人的天王劉德華與奧斯卡影后楊紫瓊難得同框，讓不少粉絲盛讚「兩位都神凍齡」，受訪時提及是否有機會合作？劉德華大方表示可以一起合作動作片，引起不少網友期待。



劉德華日前出席香港金像獎頒獎典禮，61歲的他看起來精神奕奕、體態硬朗，狀態依舊相當好，而跟她一起合照的還有現年60歲的奧斯卡影后楊紫瓊，在她臉上也完全看不出歲月的痕跡，仍舊散發年輕氣息，保養得相當好，天王與影后兩人難得一見的世紀同框，也讓粉絲們很興奮。

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不過，擁有多部經典作品的劉德華與楊紫瓊，至今卻還沒有合作過，現場的傳媒就好奇問了兩人是否有合作動作片的意願？劉德華毫不猶豫的直接表示OK，接著更幽默表示「她負責動作，我和她談戀愛就行了」，這逗趣回答，笑翻不少網友。

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比起動作片，劉德華透露自己更想接演文藝片，也表示自己「好久沒談戀愛了」，言下之意就是自己很久沒拍愛情類型電影了，令外界十分期待華仔後續會接演的新作品，粉絲們也紛紛敲碗，就像劉德華自己說的「楊紫瓊負責動作，我和她談戀愛就行了」，讓兩人合作一部既有文藝愛情，又有動作的電影，倘若真有這機會，勢必又會掀起一陣轟動。

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