刻在你心底的名字｜祁家威真人真事　戒嚴時代上街撐同性被關押

台灣同志題材電影《刻在你心底的名字》由兩位新晉男神陳昊森、曾敬驊演出，電影在台灣大收1億票房，成為熱話，《刻在你心底的名字》早前在串流平台Netflix上架。

《刻在你心底的名字》現已在Netflix上架。（電影劇照）

《刻在你心底的名字》的時間背景定在80年代剛解嚴的台灣，話說一對遊走在友誼和愛情之間的同學，戲中一幕講到因為蔣總統離世，同學可以在期末考後寒假前去台北謁陵，所以陳昊森和曾敬驊就請了公假去了台北「玩」。

陳昊森和曾敬驊原本在街上隨意逛逛。（電影劇照）

祁家威真有其人

此後陳昊森和曾敬驊行街時，剛好碰到了一個「奇怪人」在路上舉牌，牌子寫有「結婚是每個人的權利！同性戀不是病！」，後來他就被便衣警察抓走，並說：「祁家威，每次都是你！你不可以在這邊舉牌子，在這邊想造反啊？」然後就被抓走了。

1992年第二屆愛滋病國際研討會期間，祁家威曾以五百個保險套縫製「東方不敗」裝，在街頭發放保險套紅包。（電影劇照）

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祁家威今年已經62歲。（網上圖片）

祁家威30年來爭取同性婚姻

在現實中真的有位祁家威，他是同志平權運動者，被稱為台灣首位公開出櫃的男同志。祁家威在1986年時到台北地方法院公證處請求與另一名男性公證結婚遭拒，此後三十多年，通過各種大大小小的途徑來爭取同性婚姻權益。他更有為了在活動期間引人注目，多次進行的角色扮演，更有試過以五百個保險套縫製「東方不敗」裝，在街頭發放保險套紅包，來提醒人們使用保險套的重要性。

而對於同性婚姻，他認為這是「對的人做對的事」，表示爭取權益是為了台灣的同志族群，而不是自己的利益。

祁家威30年來極力爭取同性婚姻。（《TIME》）

台灣戒嚴時期曾被關押

其實祁家威走的路一點都不容易，他自1986年起開始爭取同性婚姻平權，當時的台灣仍處於戒嚴時代，後來到了8月他約見政府後被非法扣押在台灣警備總司令部保安處的地下室長達半月，待遇如同政治犯，根據祁家威自述，政府高層原本告知他將會被關押五年，但時任總統蔣經國知道消息後，不悅地表示：「這樣辦不好吧」，最終在次年1月23日改為交保後放人。

祁家威跟蔡英文一同入選《TIME》雜誌百大風雲人物。（蔡英文FB）

祁家威跟蔡英文共同入選《TIME》

而當2017年5月24日，台灣大法官宣告民法不允許同性結婚屬違憲，祁家威淡然回應傳媒，他：「我不是自己要結婚，我從來不希罕同性婚姻，但我要為同志族群爭取，因為很多人必須要享有。」

2020年祁家威跟台灣總統蔡英文共同入選《TIME》雜誌百大風雲人物，蔡英文更有大讚他：「他（揮舞旗幟）的形象證明了他對於台灣LGBTQ+社群的意義，是給予下一代希望的符碼，也真正活出了『未來會更好』的精神。」反而祁家威在媒體採訪後才得知消息，一度以為是詐騙，他表示：「能跟蔡總統在一起與有榮焉，獲選是一種肯定。」