刻在你心底的名字｜陳昊森最窮曾瞓廢屋地板　全日食一餐至平水餃

台灣熱話同志題材電影《刻在你心底的名字》由兩位新晉男神主演，陳昊森以及曾敬驊兩人在電影上映後均火速爆起，陳昊森首次主演電影即獲提名金馬獎最佳新演員，加上他激似金城武的外貌以及戲中出色的演技，成功突圍！

陳昊森首次演戲《刻在你心底的名字》已有成績。（電影劇照）

陳昊森其實是叛逆男？

《刻在你心底的名字》中，陳昊森在未加入娛樂圈時，行為上算是個頗為反叛逆的男生，先後兩次休學、轉學、再去當兵都沒有告訴父母，後來就自行決定入伍當兵，退伍後又要說去台北讀書，每個月只得5千台幣（約1,378港元），這段時期他捱苦的經歷也不是輕易度過。

捱苦時期瞓廢吉屋地板

當陳昊森義無反顧地入伍當兵，當完兵後他決定要去台北讀表演，雖然他冇錢租屋住，幸好當時他在圈中都有認識的朋友，以每月1000台幣（約276港元）租住了劇組服裝人員的荒廢空房，雖然很平但一件家具都沒有，當時的他為了省錢亦只能買張薄地墊舖在地上瞓覺。

陳昊森

意外發現媽媽慳錢舉動 惹喊陳昊森

此外，陳昊森還要為了其他的開支而慳錢，經常只食一餐最平的八方雲集水餃，但其實除了他自己慳錢外，媽媽都極限地慳錢。後來陳昊森知道媽媽帶着妹妹去台北打工，住家朋友的屋企，一次意外得知媽媽為了慳錢，竟然將自己的晚餐只食一半，剩下的一半留給妹妹隔日做午餐，得知此事後他既驚訝又心痛，自己偷偷地喊，後來才跟爸爸媽媽的關係有所改善。

今年金馬獎入圍名單公布的時候，陳昊森感動到大喊出來，經紀人提醒他要打個電話給媽媽，當時媽媽也在屋企大喊，似乎他也自覺終於有點成績做到俾屋企人睇。

陳昊森被封為「小金城武」