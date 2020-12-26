刻在你心底的名字｜陳昊森處男作極速爆紅　胸前紋身悼亡友極窩心

今年雖然上映電影不少，不過在台灣方面都有不少話題性電影，包括《可不可以，你也剛好喜歡我》、《女鬼橋》、《無聲》、《孤味》、《打噴嚏》、《怪胎》、《親愛的房客》等等，當中最大迴響的必定要數同志題材電影《刻在你心底的名字》，當中主演的陳昊森、曾敬驊都極速彈起，晉身成為新生代男神！

《刻在你心底的名字》上映後即時引起觀眾熱論。（電影劇照）

首次演戲即提名金馬獎最佳新演員

先介紹飾演張家漢的陳昊森，不少人看過電影都大讚他好像金城武，所以封了他一個「小金城武」的稱號。其實今次是陳昊森首次演戲，他曾在訪問中表示：「因為第一次演戲的關係，哭戲、情緒、時差等等都很困難，但就在經歷過這套戲後的確克服很多難題。」

陳昊森更憑張家漢一角獲得提名入圍今屆金馬獎最佳新演員，而他跟盧廣仲合唱的電影主題曲《刻在我心底的名字》則奪得了最佳原創電影歌曲。

陳昊森今年才24歲，以後還有更大的發展空間。（陳昊森IG）

陳昊森被封為「小金城武」

《刻在你心底的名字》劇照

胸前大片紋身為紀念故友

其實在陳昊森身上，有很大的一個紋身喺正心口，不過在他拍攝泳池一場戲卻完全看不出來，事關他在拍攝前要花整整一個多小時，靠化妝來將紋身遮好，而這個紋身背後並不是他為了帥氣，而是有個有洋蔥的故事。

陳昊森曾提及：「紋身是紀念一位從小一起長大，很好的朋友，可惜他離開了這個世界，身上的紋身其實是他身上的刺青，想用這種方式來紀念他。因為他做人處事的態度、加上他告訴我即使被怎樣貼標籤，只是要個善良或正直的人，那麼那種善良和正直的東西就會一直存在於心中。」

據說2015年的時候，陳昊森的鼻子有點歪歪的。（陳昊森IG）

2015年的陳昊森：

+ 2 + 2 + 2

陳昊森除了演技了得之外，更識拉小提琴，他早在2015年的節目《綜藝大熱門》上，還是以舊名「陳世承」參加「型男高校生」主題的錄影，他一登場就已被大讚似趙又廷和王力宏，更表演拉小提琴，令女生十分著迷！

現時陳昊森紅起後，不少網民翻看該條影片，但就發現他的鼻子跟現在不一樣，對此他曾表示：「你們說我的鼻子，那是從小我很愛運動，從躲避球、籃球、飛盤到足球任何球類我都想碰，但一直被球砸到我的鼻子，所以才歪歪的。」此後他就跟媽媽一起去看醫生把鼻子喬正過來，所以成為了現在更加帥氣的陳昊森。

後來的陳昊森：