雞排妹鄭家純下跪道歉「向所有支持者認錯」網民一睇性感照秒原諒

現年29歲的台灣女星鄭家純（雞排妹）出道10年，因擁有甜美外表、超火辣身材及不做作的直率個性，在社群平台上擁有近百萬粉絲的人氣，深受廣大粉絲喜愛。鄭家純近日發行寫真集《純熟》，她在9月7號曾發布「因一些很傷心又不方便說明的原因」導致寫真集原訂「9月中開始依訂單次序出貨」更改為「9月底前開始出貨」，不料鄭家純日前又再次宣布延期，並以超火辣上空照安撫粉絲，引來大批網友暴動。



【圖輯】點圖放大首度曝光的雞排妹鄭家純出道10週年紀念寫真畫面👇👇👇

+ 28

鄭家純9月28號公告一則「延遲出貨通知」與簽名會資訊，表示《純熟》寫真集改為10月11號開始出貨，她透露自己從9月7號發出第一次延期公告以來，這20日「哭得比失戀還慘」，寫真集換了三間印刷廠才順利開始印刷、全數重新製版兩次，且部份製版還多達四至五次。鄭家純坦言，寫真集的印刷完成日比預期晚了一週，加上受到疫情影響導致臨時更換合作方，還有其他無法控制因素，讓寫真集的出貨日期延至10月11號。

【相關圖輯】雞排妹鄭家純私授1招增加伴侶親密度「咁洗重點部位」惹無限幻想（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

鄭家純對於二度延後出貨感到愧疚表示「是我做得不夠好」，並且在道歉文配圖選了一張上空照，只見照片中的她上半身一絲不掛，跪坐在床上以側面示人，重要部位則以「純熟」的字樣做遮掩，S曲線及豐滿上圍展露無疑，讓近兩萬名粉絲大噴鼻血，紛紛表示：「我早在這之前就原諒阿純了，望周知」、「因為夠愛妳，所以等得起」、「道歉界裡，這個排第一了」、「只要是妳的作品，等到明年都等」、「欸不是，這樣大家可能會希望繼續延期耶」、「這是有誠意的天花板了吧！」

【同場加映】雞排妹鄭家純獲稱「話題女王」 重溫10宗必需記得的激進事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

年底前5星座財運超級旺！ 巨蟹名利雙收

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】