光年正傳｜遭14國禁映全球票房遠低預期　爛番茄僅X%票房口碑皆輸

上週末北美電影市場繼續火爆，大盤比2019年同期《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）高出30%左右。《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）5860萬美元蟬聯冠軍，環比下跌60%。



彼思動畫《光年正傳》（Lightyear）5100萬美元位居亞軍。湯告魯斯（Tom Cruise）《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）4400萬美元位排名第三，北美累計4.6億美元登頂年冠。

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《光年正傳》是彼思動畫（PIXAR）繼2020年《½的魔法》（Onward）後首部在影院上映電影，之前的《靈魂奇遇記》（Soul），《盛夏友晴天》（Luca），《熊抱青春記》（Turning Red）都是直上流媒體。

作為《反斗奇兵》（Toy Story）衍生篇的《光年正傳》，開畫票房5100萬美元低於業界7000萬至於8000萬美元的預期，對比2019年《反斗奇兵4》1.2億美元的開畫，差距可謂相當大。

在整個《反斗奇兵》系列中，《光年正傳》的表現只比CG動畫剛萌發時的《反斗奇兵》（1995）的2914萬美元高。

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若不計未大規模開畫的《反斗奇兵續集》和《蟲蟲特工隊》（A Bug's Life），本片開畫成績僅高於1995年的《反斗奇兵》（2914萬美元）、2020年疫情剛開始時的《½的魔法》（3911萬美元）、2015年的《恐龍大時代》（The Good Dinosaur）（3915萬美元），創下彼思歷史第四差的開畫成績。

關鍵問題是，《光年正傳》的口碑在彼思作品中也算差的，CinemaScore評分A-和《反斗車王2》（Cars 2），《½的魔法》並列倒數。爛番茄指數77%，IMDb評分僅5.3。

影片由於有同性戀情節，在中東地區和馬來西亞等市場被「禁映」，全球首週末票房僅8560萬美元，表現也低於預期。

之前彼思由於連續三部作品直上流媒體，內部員工對迪士尼總部的安排頗為不滿。如今2億美元投資的作品開局失利，加上口碑也差，估計今後還是會「胳膊擰不過大腿」。

《侏羅紀世界：統治霸權》確實是蟬聯冠軍了，但60%的跌幅比前兩部都要高，目前北美累計2.49億美元，全球累計6.22億美元（內地票房6.2億人民幣）

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北美暑期目前表現最驚豔的還是《壯志凌雲：獨行俠》，上映第四周依舊能拿到4400萬美元的成績，環比僅下跌15%。北美累計4.6億美元不僅是今年的年冠，也是派拉蒙（Paramount）北美影史票房第二高電影，僅次於《鐵達尼號》（Titanic）。

《壯志凌雲：獨行俠》全球票房在俄羅斯和中國內地市場缺席情況下，砍下8.85億美元，超過《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）7.91億美元，成為湯告魯斯全球最賣座作品。

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Marvel《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映第七周拿到420萬美元票房，北美每集4.05億美元，全球累計9.42億美元，暫列全球年冠。

《開心漢堡店》（The Bob's Burgers Movie）上映第四周110萬美元排名第五，北美累計2976萬美元，全球累計3183萬美元。

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