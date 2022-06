光年正傳｜遭14國禁映全球票房遠低預期　爛番茄僅X%票房口碑皆輸

上週末北美電影市場繼續火爆,大盤比2019年同期《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)高出30%左右。《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion)5860萬美元蟬聯冠軍,環比下跌60%。



彼思動畫《光年正傳》(Lightyear)5100萬美元位居亞軍。湯告魯斯(Tom Cruise)《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)4400萬美元位排名第三,北美累計4.6億美元登頂年冠。

《光年正傳》是彼思動畫(PIXAR)繼2020年《½的魔法》(Onward)後首部在影院上映電影,之前的《靈魂奇遇記》(Soul),《盛夏友晴天》(Luca),《熊抱青春記》(Turning Red)都是直上流媒體。

作為《反斗奇兵》(Toy Story)衍生篇的《光年正傳》,開畫票房5100萬美元低於業界7000萬至於8000萬美元的預期,對比2019年《反斗奇兵4》1.2億美元的開畫,差距可謂相當大。

在整個《反斗奇兵》系列中,《光年正傳》的表現只比CG動畫剛萌發時的《反斗奇兵》(1995)的2914萬美元高。

若不計未大規模開畫的《反斗奇兵續集》和《蟲蟲特工隊》(A Bug's Life),本片開畫成績僅高於1995年的《反斗奇兵》(2914萬美元)、2020年疫情剛開始時的《½的魔法》(3911萬美元)、2015年的《恐龍大時代》(The Good Dinosaur)(3915萬美元),創下彼思歷史第四差的開畫成績。

關鍵問題是,《光年正傳》的口碑在彼思作品中也算差的,CinemaScore評分A-和《反斗車王2》(Cars 2),《½的魔法》並列倒數。爛番茄指數77%,IMDb評分僅5.3。

影片由於有同性戀情節,在中東地區和馬來西亞等市場被「禁映」,全球首週末票房僅8560萬美元,表現也低於預期。

之前彼思由於連續三部作品直上流媒體,內部員工對迪士尼總部的安排頗為不滿。如今2億美元投資的作品開局失利,加上口碑也差,估計今後還是會「胳膊擰不過大腿」。

《侏羅紀世界:統治霸權》確實是蟬聯冠軍了,但60%的跌幅比前兩部都要高,目前北美累計2.49億美元,全球累計6.22億美元(內地票房6.2億人民幣)

北美暑期目前表現最驚豔的還是《壯志凌雲:獨行俠》,上映第四周依舊能拿到4400萬美元的成績,環比僅下跌15%。北美累計4.6億美元不僅是今年的年冠,也是派拉蒙(Paramount)北美影史票房第二高電影,僅次於《鐵達尼號》(Titanic)。

《壯志凌雲:獨行俠》全球票房在俄羅斯和中國內地市場缺席情況下,砍下8.85億美元,超過《職業特工隊:叛逆之謎》(Mission: Impossible – Fallout)7.91億美元,成為湯告魯斯全球最賣座作品。

Marvel《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映第七周拿到420萬美元票房,北美每集4.05億美元,全球累計9.42億美元,暫列全球年冠。

《開心漢堡店》(The Bob's Burgers Movie)上映第四周110萬美元排名第五,北美累計2976萬美元,全球累計3183萬美元。

【本文由「時光網」授權轉載。】