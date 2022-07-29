MIRROR演唱會｜歷年紅館意外：劉德華粉絲跌死　林子祥留聽力障礙

MIRROR昨（28日）香港紅館演唱會發生重大公安事故，場館上方一塊LED屏幕突然掉落，砸中2名舞者，細數過去紅館演唱會發生的意外事故，以1993年劉德華歌迷不幸身亡，情況最嚴重。



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紅館演唱會機關重重且樓梯傾斜，劉德華1993年開唱就曾發生男歌迷為了搶上方掉落的紀念氣球，失足跌落樓梯導致頭部重傷，經搶救不治。

林子祥2003年擔任汪明荃演唱會嘉賓，因升降台故障、跌落8呎大洞，因昏迷入住加護病房，之後留下長期耳鳴、聽不到立體聲的後遺症。

而草蜢成員蔡一智也曾於2017年演出時遇到升降台故障、大幅傾斜，導致他與9名舞者跌落舞台，所幸無大礙。

還有古巨基張敬軒郭富城演唱會也曾出事 點圖看看歷年紅館發生過的意外▼▼▼

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被譽為「舞台王者」的郭富城2012年舉行「舞臨盛宴演唱會」，也曾遇腳下的方形升降台鋼絲突然斷裂，他失控急墮近3米，雖跌得四腳朝天，但運動細胞很好的他，緊急反應才沒受傷。

古巨基除了2018年也曾發生跌落舞台事故，2009年還曾因秀服起火差點被燙傷；而張敬軒去年開唱也遇工作人員從2米高的位置墜地受傷，所幸傷勢並不嚴重。

此次MIRROR事故可說是香港近10年來最大公安意外，也讓人再度省思藝人精彩演出背後的危機四伏。

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