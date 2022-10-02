35歲女星「性生活不滿足」求歡慘遭潑冷水離婚　老公拒愛愛有苦衷

35歲女星劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚近6年，9月26號突宣布已決定和平離婚：「選擇在感情破裂前，退回朋友關係，畫下一個美好的句點。」她曾經在上節目時透露，因為婚後性生活不滿足，其實一度有過要分開的念頭，只是後來了解了老公逃避的原因，夫妻得以妥善溝通解決。



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劉雨柔2021年曾在節目《11點熱吵店》提及，婚後老公常常把工作、訓練排得滿滿的，以至於夫妻倆沒有太多時間私下相處，即使雙子座的她準備各種驚喜增加情趣，老公也常常一回家就說「我今天真的很累」，不只一次潑冷水拒絕求歡，一度令她很難接受：「他拒絕我已經到這個地步，是我決定我們不要繼續下去了。」

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不過，黃育仁在節目中解釋，其實不是不願意發生性行為，只是因為自己求好心切，希望能讓家庭生活和經濟穩定，所以很努力地工作賺錢，卻導致自己壓力過大，害怕沒辦法在床上好好表現，才會選擇逃避。但他後來跟劉雨柔溝通，理解了女生想要的只是生活上的親密感、被愛感，這才化解夫妻之間性生活不和諧的問題。

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