《中國好聲音》歌手頻談性生活　遭網絡欺凌陷抑鬱：可不可放過我

台灣歌手李芷婷之前參加過《中國好聲音》、《全明星運動會3》，不過之後也因為人紅是非多，遭到不少網友攻擊，19號她突發文揭長久以來被網路欺凌，更自爆有抑鬱的情緒，並宣布將不會再開直播。



【圖輯】李芷婷頻談性生活遭網絡欺凌陷抑鬱：「是這時代最可悲的現象…」（點圖放大看她怎麼說👇👇👇）

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李芷婷之前參加《全明星運動會3》時，曾被爆出多次沒有參與練習，之後她也道歉因為工作忙碌所以無法兼顧練習，隨後又爆出她與前男友在一起時，大談兩人私密性事，分手後在直播上公審前男友是渣男，惹來不少爭議，也成為網友攻擊的對象，19號她在IG Story連發多篇文吐露「這個世界真的很黑暗」，更強調「我不說，不做，不代表我沒在觀察，那是因為我在忍」，也嘆現在這世界「看什麼信什麼，是這時代最可悲的現象」。

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李芷婷坦言「是我的家人、朋友、男朋友在收拾我抑鬱躁鬱的情緒」，還表示「為什麼我消失，我說的我就真的心裡有病，原因我怎麼可能說出口」，另外當她在直播時見到有網友留言整理的懶人包，忍不住痛批「一個個都在用留言殺人啊，網路亂象啊」、「你們私底下有在旁邊看我成長什麼？卻步什麼了嗎？」。

最後李芷婷聲明不會再回到平台直播，因為網友的言論已經影響到她的基本生活品質，長期性的精神壓力迫害，已無法正常進行社交活動，還需要看病治療，接著也悲吐對自己很失望，竟然會脆弱到不敢上鏡頭對大家說話，請大家放過她，已經快要撐不去下了。

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