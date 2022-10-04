范瑋琪鬧網民小孩得冠狀病毒消失2年開騷　10字答謝粉絲不離不棄

范瑋琪（范范）捲進失言風波暫別演藝圈2年多，3月以新歌《恰如其分的自己》宣布回歸樂壇，期間沒辦記者會也沒公開露面，稍早無預警宣布將在10月28、29日舉辦「恰如其分的自己私房音樂會」，邀約粉絲一起陪她放鬆一下。



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范瑋琪這陣子把重心移往家庭，同時完成台師大國際時尚高階管理碩士在職專班學業，她在46歲生日當月推出全新EP《恰如其分的自己》，除了可以當成送給自己的生日禮物，也有重整心情再出發的意味。她的歌聲勾起不少粉絲的思念之情，4月於張惠妹演唱會現身時被問到會不會思念大家？范范眼眶泛紅說：「今晚來聽阿妹唱歌，找回之前的熱情。」

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今年是她出道22周年，稍早她透過社群宣布辦演唱會的喜訊，這次在台北開騷，范范發文說：「能唱歌真好，有你們更好。」

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