范瑋琪鬧網民小孩得冠狀病毒消失2年開騷 10字答謝粉絲不離不棄
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
范瑋琪（范范）捲進失言風波暫別演藝圈2年多，3月以新歌《恰如其分的自己》宣布回歸樂壇，期間沒辦記者會也沒公開露面，稍早無預警宣布將在10月28、29日舉辦「恰如其分的自己私房音樂會」，邀約粉絲一起陪她放鬆一下。
【相關圖輯】10個得罪網民的台灣藝人 范瑋琪「小孩都得冠狀病毒」僅排第三（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+15
范瑋琪這陣子把重心移往家庭，同時完成台師大國際時尚高階管理碩士在職專班學業，她在46歲生日當月推出全新EP《恰如其分的自己》，除了可以當成送給自己的生日禮物，也有重整心情再出發的意味。她的歌聲勾起不少粉絲的思念之情，4月於張惠妹演唱會現身時被問到會不會思念大家？范范眼眶泛紅說：「今晚來聽阿妹唱歌，找回之前的熱情。」
【相關圖輯】范瑋琪曾疑似神智不清對娛記撒嬌 葛斯齊不敢拍全因「怕了她」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
今年是她出道22周年，稍早她透過社群宣布辦演唱會的喜訊，這次在台北開騷，范范發文說：「能唱歌真好，有你們更好。」
【相關圖輯】范瑋琪IG拍片教延長口罩使用法 口罩調轉戴遭恥笑：戴錯大半年？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+2
林襄講錯一句話恐得罪小S徐熙娣 網民教咁講一招化解公關災難43歲周杰倫赴巴黎狂集郵 與鄭秀文罕同框 網民驚覺：好似整咗容大S新相被質疑P圖過度「刻意營造凍齡效果」修圖前照片外流揭真相雞排妹認雙腿打破百支肉毒桿菌及消脂針+抽脂3次 前後對比考眼力瑤瑤黃喬歆哽咽認與男友「處於冷靜狀態」 五年戀情疑生變李千娜IG高調放閃曬愛 深夜喊「男神」為男友黃尚禾慶生
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】