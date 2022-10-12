《金髮夢露》揭瑪麗蓮夢露被「潛規則」為政治人物提供性服務

如果你是18禁片愛好者，那麼除了《禁室365天》（365 Days）黑幫大佬性愛電影，你還必看這一部主要講述娛樂圈黑暗面以及女明星在鎂光燈下見不得人的生活。



電影《金髮夢露》（Blonde）近日於Netflix上架，講述性感女明星始祖瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的人生事蹟。瑪麗蓮夢露的第一段婚姻發生在16歲，嫁給鄰居21歲的兒子，她用「沉悶」來形容這段婚姻，因為他們根本無話可談。後來攝影師發現她辭職同時離開了夫家和丈夫，1946年結束第一場婚姻。短短36年的璀璨人生，瑪麗蓮夢露有三段婚姻，還有許多知名桃色緋聞。

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《金髮夢露》講述了瑪麗蓮夢露，也拍攝了當時瑪麗蓮夢露在娛樂圈被潛規則。有一幕，由《007：生死有時》（No Time to Die）「邦女郎」演員安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）所飾演的女主瑪麗蓮夢露似乎正在讀劇本，豈料被導演從後方脫下褲子性侵。她在電影中曾說過，自己活的更像「瑪麗蓮夢露的奴隸」，人前是性感女神，卻沒有人知道她的心酸。《金髮夢露》中還出現了她被政治人物要求「性服務」的畫面。

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最讓人驚訝的就是，《金髮夢露》這部作品將瑪麗蓮夢露與總統兄弟3人的激情故事搬到銀幕上。不僅出現3人的裸露畫面，還直接拍下3人一起親熱的3P多人運動畫面。

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