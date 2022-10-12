美麗戰場劇透｜陳瀅跟麥秋成上房終黑化　你從未見過妖魔版唐詩詠

TVB台慶劇《美麗戰場》第八集劇透



《美麗戰場》上集講到，靜兒（劉佩玥飾）偷拍富豪徐富貴（林盛斌飾）不成功，向上司反建議從他的女伴入手，終憑機智拍得猛片，還藉機向老前輩「示威」。小美（陳曉華飾）致電家寶（陳瀅飾）告知好消息，原來她與裕進（丁子朗飾）私自替家寶報名參選校花，家寶隨二人到雜誌社拍攝宣傳照，卻聽到裕進的惡行。家寶逃跑時意外地登上了一言（陳山聰飾）的褓姆車，一言再次游說家寶當藝人，又再被拒。家寶向靜兒訴苦，家明（張馳豪飾）聽進耳裡，怪責家寶變得貪慕虛榮，令家寶不快。及後，家寶收到老人院來電，稱有人到來追債。

劉佩玥去偷拍俾人捉住。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，眾街坊債主向家寶的祖母（程可為飾）追債，祖母得悉鍾勝（杜燕歌飾）之事，未幾暈倒送院，眾債主寸步不離要家寶作交代。家明耿耿於懷家寶發生大事，卻守口如瓶。小美在大排檔巧遇靜兒，靜兒翻出家寶上雜誌社拍照一事，小美聽不進耳，選擇相信裕進。家寶一直有到豪宅區替女孩趙麗麗補習，突見趙生另有女伴後，主動相約眾債主洽談還款事項。及後，趙太（唐詩詠飾）決意解僱家寶，只因家寶發現趙生出軌後的一個舉動……

追債追到去老人院。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「劉佩玥今晚嗰集演得好好，我覺得佢之後嘅人氣會後來居上，呢個角色會令大家好鍾意佢。唐詩詠同麥秋成兩公婆係令陳瀅黑化嘅開始，你未見過一個咁嘅唐詩詠，以前係最佳女朋友，《美麗戰場》嘅唐詩詠會有好大差別。」