艾成生前連續14天無法睡不斷企跳　逾100人輪班看守難阻憾事發生

大馬歌手艾成墮樓身亡，生前幾分鐘教友也目睹到他的精神狀況有異，過去艾成曾在節目上提到，在人生最低谷的時候，就宛如發瘋一般，已是超越死亡的痛苦，但當時王瞳仍對他不離不棄。



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2019年王瞳與同劇的馬俊麟傳出婚外情，那時艾成沒有與王瞳分手，覺得「錯了悔改就好」，之後艾成在節目《命運好好玩》就談到，過去自己曾發生比這次事件更大的事，王瞳也是對他不離不棄，當時他抑鬱狀況嚴重到像是發瘋的程度，有兩個星期都無法睡覺，時時刻都想結束生命，整個人的意念像是在地獄，但是精神病院不收，只能住在教會裡，一百多位教友在一個多月裡24小時輪班陪伴，曾經一度到有12個人在客廳抓著他，因為他不斷想要從窗外跳出去，把腳都踢斷、眼睛爆開充血，原本在日本工作的王瞳立刻趕回來陪在旁，沒有離開。

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為何在那時突然爆開，艾成自揭：「應該就是把自己看太重，把事業看太重，把自己的演藝工作看太重，然後太驕傲，我覺得是這樣，把自己看得太重要太驕傲，突然間到了一個極限然後爆掉。」

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