卡斯拿斯突然公開出櫃　前皇馬隊長與前巴塞隊長佩奧爾驚傳戀情？

撰文：吳慕兒
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2010世界盃西班牙封王後，隊長卡斯拿斯與當時的女友和美女主播Sara Carbonero火熱激吻一幕記憶猶新，二人在2021年才離婚，周日（9日）卡斯拿斯突然在Twitter宣布，「希望你能尊重我，我是同性戀者」（Espero que me respeten: soy gay.）。
如果這個出櫃消息不夠震撼，他與佩奧爾疑似戀情曝光，旋即熱爆網絡。

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卡斯拿斯突然出櫃，在Twitter帳戶自稱同性戀者。（Twitter）

2010世界盃西班牙擊敗荷蘭封王後，身為隊長的卡斯拿斯接受傳媒訪問，與主播女友Sara Carbonero激烈擁吻一幕成為當屆賽事「名場面」。二人育有兩子，並在2016年結婚，卡斯拿斯效力波圖期間曾心臟病發，幸運逃過鬼門關，婚姻經歷生死卻突然在2021年3月告終，指雙方的愛「走向不同路向」，協議離婚，和平分手。

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卡斯拿斯與Sara Carbonero這一幕令人難忘，誰料12年後西班牙前隊長出櫃了。（Twitter）

不料離婚一年多之後，突然在Twitter公開出櫃，更震驚的是，前西班牙國家隊隊友、前巴塞隆拿隊長佩奧斯在卡斯拿斯帖文下方的留言，「Iker，是時候去說我們的故事了」，並附上一個心心和一個親吻表情符號。

日前才出現卡斯拿斯與碧基不久前分手的前女友Shakira的緋聞，卡斯拿斯憤怒否認。卡斯拿斯寫上出櫃帖文後，獲大量球迷留言支持，佩奧爾的回應亦賺得大量心心，與此同時，卡斯拿斯出文一小時內大跌300萬追隨者，當中有指包括皇馬專頁在內。

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佩奧斯在卡斯拿斯帖文下方留言：「Iker，是時候去說我們的故事了。」（Twitter）

卡斯拿斯與佩奧斯，一個是皇家馬德里出身，一個是巴塞隆拿出身，兩支球隊是宿敵，卻無損二人情誼。二人一起效力西班牙國家隊，佩奧爾大卡斯拿斯3年，認識已22年，卡斯拿斯突然出櫃、佩奧爾的曖昧留言，令網民不斷嘗試找出二人戀情曝光的「證據」。

44歲的佩奧爾與女友Vanesa Lorenzo育有兩子女。

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卡斯拿斯與佩奧爾真的由老友升格為情人？（Twitter）

由於消息實在太震撼，目前無法確定到底卡斯拿斯真的是出櫃了，還是他的帳戶突然被黑客入侵。不過出櫃帖文出街一個多小時後，卡斯拿斯刪除帖文。

西班牙《阿斯報》認為，卡斯拿斯的「出櫃帖文」純粹是對他以開玩笑形式來回應持續不斷的女伴緋聞，並非事實。自從卡斯拿斯離婚後，傳媒不斷繪形繪聲地傳出他的新女伴人選，他的緋聞不斷，最新一位是女明星Alejandra Onieva，因此《阿斯報》估計卡斯拿斯於是以「我是Gay」來抗議，老友佩奧爾也來湊一腳玩埋一份。

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