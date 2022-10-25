39歲癌逝女星余苑綺被消失！金鐘獎盤點已故藝人獨缺她 原因曝光
撰文：聯合新聞網
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【金鐘獎／余苑綺】利菁昨天替余苑綺抱不平，認為金鐘獎追思已故藝人的部分漏了這位認真的女孩。稍早承辦金鐘獎的三立電視鄭重道歉，承認真的疏忽了這部分。
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余苑綺近年是個堅強的抗癌鬥士與偉大的媽媽，典禮承辦單位三立電視表示：「我們的確忽略了她對電視圈的付出，也很抱歉沒能在典禮上向她致敬。」
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