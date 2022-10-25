吳綺莉疑默認卓林淪落街頭　微博突然「感謝主」原來係暗串Andi

成龍1999年曾與吳綺莉外遇，隨後吳綺莉產下一女「小龍女」卓林，當時更辯解「我犯了全天下男人都會犯的錯」，卓林則由吳綺莉獨自撫養。近年來傳出卓林與吳綺莉鬧不和，她與大12歲的混血女友Andi Autumn輟學離家出走，目前兩人待在加拿大，卻被網友直擊在街頭排隊領救濟食物，生活似乎過得不是很好。事隔多日，吳綺莉終於出面默認，還隔空對女兒喊話：「為妳驕傲」。



吳綺莉昨（24日）突然發文，先是讚賞女兒卓林「為妳驕傲」，接著便開始說：「為了所謂的愛情不到20歲、就開始遠在他鄉，獨自一人養活一個三十多歲，說自己有病？的老外，作為一個母親、您的堅強令我感到驕傲。感謝天父、感恩每一天。」言語間似乎透露著對Andi的嘲諷。

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事實上，吳綺莉7月才在社交平台控訴Andi，說Andi讓卓林退掉學費，兩人拿那筆錢去吃喝玩樂，還把吳綺莉的東西拿去賣掉換錢，更爆料Andi：「35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任。」

【相關圖輯】吳綺莉公開炮轟卓林老婆Andi六宗罪：半夜打電話問我為什麼還活著（點圖放大吳綺莉原po全文👇👇👇）

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而近日卓林日前被爆一個人在多倫多街頭排隊等待領取免費食物，還被形容腳上穿得鞋像流浪漢；爆料網友還忍不住發文感嘆：「他爸看到她這樣，能幫一下不，畢竟也是親骨肉」引發外界熱議！事隔一周，Andi拍片澄清，強調情況沒外界所描述那麼不堪，也否認流浪街頭，更藉此曝光卓林居住環境，強調兩人生活幸福美滿，但並未正面回應是否有領取免費食物一事，卓林也沒入鏡。

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