美麗戰場大結局劇透｜終極魔王現身　最後十分鐘劇情大暴走

TVB台慶劇《美麗戰場》大結局劇透



《美麗戰場》上集講到，家寶（陳瀅飾）即將赴日本拍廣告，但一直擔心振宇（方力申飾）不快而未落實出發日期，怎料獲振宇體貼地「開綠燈」。家寶離港前要振宇答應不出席龐氏晚宴，振宇及後卻因一人的出現而改變主意。家寶返港後，突然接到振宇的代表律師通知已入稟提出離婚，家寶終於有所決定……

方力申想靠朱晨麗攞返公司。（《美麗戰場》截圖）

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《美麗戰場》大結局講到，靜兒（劉佩玥飾）跟家寶決裂後變得一無所有，富貴提出要聘用她出任旗下珠寶集團的公關主管。2022年，振宇失蹤，家寶於港姐決賽開場前想起前塵往事，物是人非，突然一陣不祥之兆湧上心頭……

陳瀅同劉佩玥正式反面。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「大結局焦點係阿Bob大戰姜大衛，包括姊妹情能唔能夠挽回，所有謎團都會解開，希望大家會覺得呢五集會好刺激，最後十分鐘一定唔可以錯過。」最後十分鐘，好大機會蔣家旻再出場復仇！