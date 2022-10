Netflix 11月下架40多部電影(2022年)|今個月有大量荷里活電影下架,包括知名的《變形金剛》系列、《叛諜追擊》系列、《教父》系列、《G.I.Joe》系列,大家記得把握時間,切勿錯過最後觀看機會。



變形金剛系列等唔到11月|10月31日全線下架

米高悲 Michael Bay 主理的荷里活真人版《變形金剛》(Transformers)雖然口碑一部差過一部,但始終由2007年開始也陪伴不少人成長,尤其第4集有大量香港場景,在Netflix 10月31日前,也值得回味一番。(《變形金剛》、《變形金剛2:狂派再起》、《變形金剛3:黑月降臨》、《變形金剛4:殲滅世紀》、《變形金剛5:終極戰士》|10月31日下架)

變形金剛系列|10月31日全線下架

《The Godfather I&II》《疤面煞星》3大巨頭10月「退位」

哥普拉導演超級經典黑幫片《教父I》、《教父續集》(The Godfather I&II)兩代教父馬龍白蘭度、羅拔迪尼路,還有阿爾柏仙奴名作《疤面煞星》會在10月31日下架。

《教父I》、《教父續集》、《疤面煞星》會在10月31日下架。

😆11月15日|畢彼特、安祖蓮娜祖莉冤家同期有片下架😆

正被前妻安祖蓮娜祖莉控告家暴的畢彼特,一對「前」史密夫史密妻同期於11月15日有作品下架,畢彼特的是愛情片《情約今生》及超Cult二戰血腥爽片《希魔大戰殺人狂》,而安祖蓮娜祖莉那部更加要看,就是子彈識轉彎的《殺神特工》!

40套11月下架中外電影最後召集|珍惜觀賞時機



+ 35

2022年11月Netflix香港區下架名單

藍霹靂|2022年11月1日下架

梅蘭芳|2022年11月1日下架

沖出水世界|2022年11月2日下架

無法安眠 UNREST|2022年11月4日下架

無論如何我愛你 If Anything Happens I Love You|11月11日下架

寶貝小豬嘜之豬嘜愛漫遊|11月15日下架

摘星奇緣 Notting Hill|11月15日下架

致命的危機 FEAR|11月15日下架

情約今生 Meet Joe Black|11月15日下架

終極標靶 Hard Target|11月15日下架

叛諜追擊2 The Bourne Supremacy|11月15日下架

斷背山|11月15日下架

超完美男人|11月15日下架

美國處男 音樂營男|11月15日下架

歡迎光臨死亡小鎮 Dead Silence|11月15日下架

殺神特工|11月15日下架

美國處男:好性大玩派|11月15日下架

失戀精華遊|11月15日下架

滅絕生還者|11月15日下架

殺戮時速|11月15日下架

希魔撞正殺人狂|11月15日下架

義勇群英之毒蛇風暴|11月15日下架

美國處男: 性經大搜查|11月15日下架

芭比公主魅力學園|11月15日下架

美國派 高潮再起|11月15日下架

偷天毒犯|11月15日下架

義勇群英之毒蛇反擊戰|11月15日下架

戀一世的愛|11月15日下架

格雷的五十道陰影|11月15日下架

完美巨聲幫|11月15日下架

肌智同學會|11月15日下架

國定殺戮日:大選狂屠|11月15日下架

叛諜追擊5:身份重啟|11月15日下架

芭比之狗狗大冒險|11月15日下架

妖婦 Siren|11月15日下架

EMMA:上流貴族|11月15日下架

西方之星|11月15日下架

魔髮精靈:唱遊大世界|11月15日下架

騙海豪情|11月20日下架

烈探狙擊:誓不回頭|11月21日下架