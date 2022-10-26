Netflix 11月下架40多部電影（2022年）｜今個月有大量荷里活電影下架，包括知名的《變形金剛》系列、《叛諜追擊》系列、《教父》系列、《G.I.Joe》系列，大家記得把握時間，切勿錯過最後觀看機會。



變形金剛系列等唔到11月｜10月31日全線下架

米高悲 Michael Bay 主理的荷里活真人版《變形金剛》（Transformers）雖然口碑一部差過一部，但始終由2007年開始也陪伴不少人成長，尤其第4集有大量香港場景，在Netflix 10月31日前，也值得回味一番。（《變形金剛》、《變形金剛2：狂派再起》、《變形金剛3：黑月降臨》、《變形金剛4：殲滅世紀》、《變形金剛5：終極戰士》｜10月31日下架）

變形金剛系列｜10月31日全線下架

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《The Godfather I&II》《疤面煞星》3大巨頭10月「退位」

哥普拉導演超級經典黑幫片《教父I》、《教父續集》（The Godfather I&II）兩代教父馬龍白蘭度、羅拔迪尼路，還有阿爾柏仙奴名作《疤面煞星》會在10月31日下架。

《教父I》、《教父續集》、《疤面煞星》會在10月31日下架。

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😆11月15日｜畢彼特、安祖蓮娜祖莉冤家同期有片下架😆

正被前妻安祖蓮娜祖莉控告家暴的畢彼特，一對「前」史密夫史密妻同期於11月15日有作品下架，畢彼特的是愛情片《情約今生》及超Cult二戰血腥爽片《希魔大戰殺人狂》，而安祖蓮娜祖莉那部更加要看，就是子彈識轉彎的《殺神特工》！

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40套11月下架中外電影最後召集｜珍惜觀賞時機



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【Netflix秘技】好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等！

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2022年11月Netflix香港區下架名單

藍霹靂｜2022年11月1日下架

梅蘭芳｜2022年11月1日下架

沖出水世界｜2022年11月2日下架

無法安眠 UNREST｜2022年11月4日下架

無論如何我愛你 If Anything Happens I Love You｜11月11日下架

寶貝小豬嘜之豬嘜愛漫遊｜11月15日下架

摘星奇緣 Notting Hill｜11月15日下架

致命的危機 FEAR｜11月15日下架

情約今生 Meet Joe Black｜11月15日下架

終極標靶 Hard Target｜11月15日下架

叛諜追擊2 The Bourne Supremacy｜11月15日下架

斷背山｜11月15日下架

超完美男人｜11月15日下架

美國處男 音樂營男｜11月15日下架

歡迎光臨死亡小鎮 Dead Silence｜11月15日下架

殺神特工｜11月15日下架

美國處男：好性大玩派｜11月15日下架

失戀精華遊｜11月15日下架

滅絕生還者｜11月15日下架

殺戮時速｜11月15日下架

希魔撞正殺人狂｜11月15日下架

義勇群英之毒蛇風暴｜11月15日下架

美國處男: 性經大搜查｜11月15日下架

芭比公主魅力學園｜11月15日下架

美國派 高潮再起｜11月15日下架

偷天毒犯｜11月15日下架

義勇群英之毒蛇反擊戰｜11月15日下架

戀一世的愛｜11月15日下架

格雷的五十道陰影｜11月15日下架

完美巨聲幫｜11月15日下架

肌智同學會｜11月15日下架

國定殺戮日：大選狂屠｜11月15日下架

叛諜追擊5：身份重啟｜11月15日下架

芭比之狗狗大冒險｜11月15日下架

妖婦 Siren｜11月15日下架

EMMA：上流貴族｜11月15日下架

西方之星｜11月15日下架

魔髮精靈：唱遊大世界｜11月15日下架

騙海豪情｜11月20日下架

烈探狙擊：誓不回頭｜11月21日下架