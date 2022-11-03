懷孕8個月患子癲前症恐流產！36歲女星流鼻血變吐血 哭訴患病慘況

36歲台灣女星玉兔（鄭如吟）今年3月宣布與導演男友Howard結婚，目前已懷孕8個月，她近日被告知有子癲前症，玉兔語帶難過情緒說道：「我很後悔，怎麼會那麼晚才懷小孩」，自責「我好像沒有辦法給他一個健康的身體，我可能會失去他」。



【圖輯】懷孕8個月患子癲前症「可能會失去他」玉兔鄭如吟哭訴患病慘況搞喊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

玉兔透露有出血症狀，醫生開藥她必須一直服藥到生產，讓她的血液不會太濃稠，才能輸送給寶寶。她透露壓力大到爆哭，曾打電話給老公尋求安慰，結果老公卻正忙工作，沒有第一時間給她安慰，讓她很生氣。她還透露曾因水管阻塞問題和老公吵架，氣到臉紅爆哭，哭一哭突然流鼻血，20分鐘都還止不住，甚至因太多積到喉嚨，她當時無法排出就用吐的，當下真的感受到了「被氣到吐血」，讓老公跟室友都嚇壞了。

【圖輯】點圖放大看更多玉兔鄭如吟IG美照👇👇👇

+ 18

後來夫妻情緒都緩和後也把事情聊開，玉兔和老公說：「其實我再和你說請你不要做這件事情的時候，我就是在跟你求助了，因為我真的沒辦法控制我自己的身體」，坦言懷孕賀爾蒙影響情緒。而夫妻聊完後心情也好一點了，當時玉兔有感發而，這就是人生，這就是所謂的夫妻。坦言若是男女朋友可能吵架後就走人了，但夫妻還是要一起共同面對難題。

【相關圖輯】懷孕｜47歲林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

玉兔透過影片分享懷孕、夫妻相處感受，也表示對所有媽媽respect：「要經過那麼長的時間，然後孕育生命生出來，真的是不簡單的一件事情。」懷有8個月身孕的她也表示，雖然懷孕的過程很辛苦，但她也覺得很幸福。

延伸閱讀：

男星命喪梨泰院！友人悲痛證實「拜託送他最後一程」

敵不過病魔女主播離世「我沒逃 是醫生要我放棄的」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】