台網瘋傳1張女學生「書包夾裙」走光照　苦主原來係呢1個神級網紅

平常在上班上課途中,車上總是會有不少正在認真準備考試的學生,其中又以女高中生清新又青春的模樣最受人注目。而日本也有不少漫畫以女高中生為主,打造出純純之愛。



最近有人上傳一位女高中生在火車月台等車時,裙子卻被書包夾進去的走光照。不過這位「女高中生」發育似乎有點太好,原來她是擁有百萬網友追蹤的台灣美胸網紅「泥泥學姊」,而這個動作也是致敬漫畫。

泥泥學姊又有新作了!

泥泥學姊透過IG分享自己COS各種動漫角色的模樣,其中最常扮演的莫過於日本漫畫《星期一的豐滿》,最近她又曬出一張自己打扮成高中生的樣子,站在月台等車的照片。不過視線下滑卻發現她的裙子被「吃褲」了, 完美還原漫畫中女主角的畫風。也在文中逗趣問「 Will u tell her or … ?前面的女同學裙子夾到了,你該怎麼告訴她呢?」

事實上泥泥學姊也分享,自己在高中時期因為身材已經很豐滿,因此穿上的制服都很大件,有感而發說:「基本上都會蓋到屁股,完全就是比村老師(日漫作者)說的『妳的襯衫很大真是太好了!』」網友見狀之後也笑回:「走過去拍拍肩膀:同學,你的裙子翻起來了(真誠的微笑)」、「期待妮妮學姐把比村老師每一篇作品具現化!」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】