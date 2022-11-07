14歲Lily獲封最有仙氣星二代　曾被指3姊妹中最醜　如今吐氣揚眉

小S徐熙娣的二女兒Lily許韶恩受封「最仙星二代」，母女倆合體接受台灣版「ELLE」專訪，提到「星二代」標籤，Lily不將此視為負面，反而認為有更多機會去展現自我：「既然是星二代，那我就要更加努力的去做出榜樣，會想要試著讓自己發揮到最好。畢竟人生就是一連串的考驗，也不用害怕這些事情。」



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小S則分享自己與女兒們的相處：「她們在我生命中是非常重要的角色，可是時不時會切換欸。比如說有的時候我們會變得像非常好的閨蜜，她們會把所有事情跟我分享，然後參考我的意見，像是好朋友在聊天一樣；有時候又會覺得她們不知道是哪一個神派下來整我的，要訓練我的情商、脾氣和耐心。以前我以高EQ著名，很難會有事情把我惹毛，現在已經不知道我的EQ跑去哪裡了。」

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Lily則說：「大部分時間媽媽就是我的好閨蜜，雖然有時候我會跟她吵架，但我把它視為閨蜜的小吵架，就會覺得很自在。偶爾還是會把她看為一個偉大的媽媽，因為我們很調皮，也喜歡搞些惹毛她的事情，媽媽都會說我們三個真的很欠揍，卻還是很有耐心的陪伴還有照顧我們。一起相處後發現，我們是真的很愛彼此。」

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提到小S自稱是「IPSS（International Professional Super Star）」，Lily笑意止不住：「一開始我覺得很好笑，後來就慢慢的發現好像有一點真實，因為媽媽生了我們三個非常獨樹一格的姐妹，她真的很會生。」、「在螢幕前，媽媽就是非常開朗，一直開玩笑、幽默又風趣，但在私底下她也是一樣以這種方式跟我們一起生活，不過我發現她會同時把教育放到笑話裡面。」

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Lily也感性形容小S：「我覺得媽媽很像雲朵，因為雲朵可以是不同形狀呈現，可能烏雲密布，也有可能晴空萬里，即使我看不到雲朵，還是知道它一直都會存在，這讓我很有安全感；就算她不在我身邊，我還是知道她永遠會挺我。」

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