巴黎鐵塔前突除衫「露出紅色比堅尼」性感網紅拍廣告太赤裸險被捕

巴西24歲女網紅加布里埃爾（Gabriela Versiani）與同為網紅的27歲好友蓋比莉（Gabily），近來突然在巴黎鐵塔面前脫衣拍照，半裸的模樣立即引來許多民眾驚嚇圍觀，後來警察甚至到場關切，差點把她們帶回警局。



影片中可看到，女網紅凡妮莎（Vanessa Lopez）正在巴黎鐵塔前拍攝朋友加布里埃爾與蓋比莉，兩女為了拍照脫掉身上外套，身上竟然只有穿著清涼比堅尼，結果沒多久就引來警方上前關切。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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凡妮莎把影片分享到網路上表示，「我們差點被警察抓走，只因為我們在拍攝比堅尼廣告，他們說我們不能這樣，可是我們明明穿的是比堅尼」，警方告訴她們，像她們這樣在街上半裸的行為已經觸法。

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凡妮莎後來沒有辦法，只好與朋友改到海灘完成拍攝，她po影片想向粉絲求安慰，卻引來大量網友批評，「你想行銷你的泳裝，我不懂為什麼不去泳池或海邊就好，而是選擇在巴黎街頭」、「是你自己沒常識，還怪在警察身上」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】