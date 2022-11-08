驚見男車主帶「性愛娃娃」出街兜風好sweet　本尊解釋原因超意外

撰文：聯合新聞網
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路上看到車輛乘客座位載的不是真人，很多人應該都會嚇一跳，有台灣網友日前就看到一輛汽車的前座乘客位坐的竟然是成人娃娃，讓他看了驚訝又好奇，貼文引起熱議，有網民就猜應該是因為高乘載（台灣乘載多人汽車才能用的車道）缺人才會放娃娃。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，只見一輛汽車的前座乘客位放了一尊擬真的成人娃娃，因為高度問題只看見娃娃露出一顆頭和兩根手指頭，頭上還戴著髮箍，原PO看了也忍不住地說「突然看有點嚇到」。

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照片引來網民討論，「聽說這種娃娃很貴，只是不知道有沒有出男生的，我也想要」、「它不會質疑我的開車技術，很棒」、「安妮負責停車時車上有人」、「買這個要花很多心思做保養」、「人家帶女友出門怎麼了？」、「如果他換保時捷旁邊就會是活的」、「感覺一隻不便宜」、「好怕它突然打招呼」、「它有繫安全帶耶，如果有戴口罩就更像了」、「可直接買斷，不會永無止盡的花費索取、鬧脾氣，還不錯」。

不過也有人猜測車主的用意，「高乘載湊數的吧？」、「高承載（高乘載）寶物啊」、「搞不好人家要走雪隧有高乘載管制」、「其實是因為高乘載管制，缺一位」、「我以為是國道五號高乘載想到的辦法」、「高乘載專用」。

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