林襄現象級爆紅！人氣揮底同期全女星　身材卻不敵一個舊時代女神

上回提到的今昔女神祟拜獲得不少迴響，看來公元前的上古女神們，在21世紀仍然能夠如同林襄一樣獲得大家的青睞。接下來，就讓大家來鑑賞一個上古女神們的雕塑，看看她的美能否經得起數千年時間的考驗，博得你的喜愛。



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維倫多夫的維納斯

「維倫多夫的維納斯」被認為雕刻於西元前22,000至24,000年，是舊石器時代的地母女神，之所以被稱為「維倫多夫的維納斯」，其實是基於當時人們對於理想婦女形象的描繪，其誇張的女性特徵（即是胸脯）佔據了整個雕塑的四分之一，似乎是個名副其實的巨乳女神。

維倫多夫的維納斯（圖片來源：越南自然史博物館）

以這個審美標準來看的話，是否突然能理解為何有些外國網紅，會隆乳隆得跟巨球一樣呢？

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不過有考古學家認為這雕塑並非裝飾用、亦非女神雕塑，而是一個用來求子的符咒器具，只要把它塞進女性陰部，就會為使用者帶來無窮的生殖力。（大家千萬別學！）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：從林襄看人類女神祟拜今昔變遷 西元前二萬年前女性竟將巨乳女神塞妹妹】