世界盃2022｜球星大嫂團個個身材超火辣　齊著比堅尼IG鬥「球技」

【世界盃2022】2022年第22屆國際足球協會世界盃於11月21號於卡塔爾熱烈展開。這場全球性的體壇盛會，除了世界各地的足球粉絲們引領期盼，對於沒在關注足球賽事的群眾來說，也同樣有著許多場外的花邊議題能夠討論，像是來自各個國家球員的「大嫂團」，就是觀眾們所熱議的話題。



雖說鑒於本屆世界盃舉辦於民情較為純樸的卡塔爾，令當地政府頒布禁令，包括：「禁止公開場合飲酒」，「不允許在賽後進行派對」，甚至包括情侶間的「曬恩愛」以及「穿著過於暴露」等事件都會被嚴格取締，且違法者可能會遭判處七年刑期，著實能想見卡塔爾政府看待此些事件的嚴肅性。

如同卡塔爾世界盃首席執行官Nasseral-Khater所言，在強調「每一位球迷的安全對我們來說至關重要」的前提下，也申明「卡塔爾是一個保守的國家」，期盼群眾能遵守當地的風俗民情。但對普羅大眾來說，亮麗的大嫂團怎麼可能不是我們討論的焦點呢？儘管在今年的世足賽上，不能看見這些大嫂團們爭奇鬥豔，但不妨就跟著小編的腳步，一同窺探這些場邊焦點們私底下的火辣一面吧！

一、Karoline Lima：艾達米列達奧女友

現效力於皇家馬德里，並出任巴西國家足球隊的14號後衛艾達米列達奧（Éder Militão），擁有傑出的防守步伐，且於2021年到美洲國家盃上，他在對戰上厄瓜多爾的比賽上也成功進球，使得此番艾達米列達奧再度披上國家隊戰袍出戰，十足引起不少球迷的期待。

然而此回特意將艾達米列達奧的女友Karoline Lima納入介紹的「大嫂團」，原因便在於她本身就是一名超級大網紅，並於instagram平台上坐擁350萬粉絲追蹤，而身材姣好的Karoline Lima不僅時常分享好身材，也會在社群上曬娃照分享喜悅。

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二、Josephine Siw Nielsen：比艾爾靴爾保妻子

隸屬丹麥國家隊的運動員比艾爾靴爾保（Pierre Hojbjerg）司職中場，也於代表國家隊期間多次進球，精彩表現也令他獲得多項殊榮。而談及他的愛情故事，在2016年與妻子Josephine Siw Nielsen相遇後便迅速墜入愛河，雖說Josephine Siw Nielsen較為低調，但屢屢於公開場合現身，絕對也是鎂光燈聚集的焦點。

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三、Daniella Semaan：薩斯克法比加斯妻子

在西班牙國家代表隊司職中前衛的球星薩斯克法比加斯（Cesc Fàbregas），為國際足壇西班牙最佳中場之一。而不僅在場上豪奪群眾目光，於私生活也引發粉絲關注，像是屢屢與他的模特妻子Daniella Semaan屢屢呈現恩愛合照，著實令人大讚兩人的郎才女貌。

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四、Nathalia Felix：杜格拉斯哥斯達女友

司職邊鋒的巴西國家隊隊員杜格拉斯哥斯達（Douglas Costa）除了在體壇有著崇高人氣，他的女友Nathalia Felix也是不容小覷的人物。原職業為模特兒的她，在instagram上不僅坐擁55萬followers外，也與不少的品牌有合作，大勢人氣可見一斑。

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五、Georgina Rodriguez：C朗拿度女友

提及大嫂團隊重磅的人物，世界球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的對象Georgina Rodriguez肯定是眾人提及的角色。原為Gucci店員的她，與C朗一見鐘情般地墮入愛河，而稱職「郎才女貌」的他倆，一舉一動都被數百萬人關注，也精彩演繹出一段、讓人難以置信的童話愛情。

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