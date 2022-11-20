世界盃另一半求生指南︱教你避開十大地雷　唔駛一句激嬲男友

世界盃殺到，假如另一半是足球狂熱份子，難免要陪伴對方睇波，本身對足球沒有認識又不想一句話激嬲男／女友，其實只需學懂以下趨吉避凶簡單幾招。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃打到嚟，小心一句激嬲另一半。（Getty Images）

地雷1. 少講少錯，唔講絕對唔會錯

面對足球狂熱的另一半，如果你對這項運動本身認識不深，千萬不要在世界盃期間不斷問點解，也不要強行扮作認識來強行找話題。

比起勉力解釋一些連他都未必清楚的足球知識或球員，他絕對更加希望專注看球賽。因此請記住——少講少錯，唔講絕對不會錯，保持微笑已經夠好。

C朗拿度高大靚仔人所共知，不過盡量不要在另一半耳邊讚過不停。（Getty Images）

地雷2. 為找話題，胡亂稱讚某球星好靚仔

雖說少講少錯，但難免投其所好，不少女士睇波之餘也愛看靚仔球星增加投入感，強烈建議大家睇還睇，千萬別在另一半面前不停大讚某一個球星。

一來未必知道該球星是否伴侶熱捧球隊敵人，二來沒有比較、沒有傷害，球星本身已是人工超高、份工超筍的人生贏家，如果還要是C朗那樣的男神，不停聽到情人大讚自己完全比不上的「對手」，定必會感到不是味兒。

可以不愛，別要傷害，切忌踩低另一半愛隊。（Getty Images）

地雷3. 唔好讚伴侶愛隊對家／踩另一半愛隊

如果不能避免搭嘴講波，切忌跟另一半包拗頸大讚伴侶支持球隊的對家，或狂踩他的愛隊。可以不愛，別要傷害——不要問理由，有些事情是不能解釋的，如果擔心自己做不到的話，我們有以下建議：早啲瞓。

地雷4. 千萬不要問：「場波幾時完？」

陪伴另一半睇波，有一個問題在任何時間都千萬不要問：「場波幾時先完？」足球比賽每場90分鐘，分上、下半場，每半場45分鐘，中間有15分鐘休息時間，換言之，總共大約1小時45分鐘。

當世界盃分組賽完成，進入淘汰賽階段，假如90分鐘內未能分出勝負，便要加時30分鐘。若仍不分高下，便要互射十二碼決勝。因此「場波幾時先完？」這問題，可能場場也不同，根本沒有標準答案，對方根本回答不了，所以索性別問罷，問出來只會顯得你不耐煩，倒不如打開Netflix睇兩集韓劇，時間剛剛好。

陪另一半睇波，千萬別問「場波幾時完？」（Getty Images）

地雷5. 切忌說：「22個人圍住個波有咩好睇？」

不愛足球的人有句「萬能Key」，就是「都唔知22個人圍住個波跑來跑去有咩好睇？」甲之蜜糖、乙之砒霜，愛好不能勉強，至少也要互相尊重，有些話放在心裏就好了，尤其這句切忌說出來。

地雷6. 別問：「咩叫越位」？

越位是現代足球其中一項最重要和獨特的規則，卻比較難用三言兩語向初學者言明，特別是不少球迷本身可能也只是對越位條例一知半解。

有些什麼問題最怕被人問？就是你根本不懂回答的問題。做人留一線，聰明地不要打爛沙盤，絕對可以避免不必要磨擦。

越位概念難以三言兩語說明。（Getty Images）

地雷7. 睇唔明，唔好即場發問

足球規則基本上不算難明，只是初入門者觀戰時始終難免有看得不太明白的地方，當比賽正在直播的時候，如另一半正在專注看比賽，最好避免即場發問，如真的想了解，可先記下問題，留待半場休息或完場後才發問。道理很簡單，正如入場看電影，你也不會希望身邊人整套戲在旁邊問過不停吧。

地雷8. 避開自殺式問題：「點解無曼聯？」

不愛看足球的朋友，總是對國家隊和球會級別賽事傻傻的分不清，4年一度的世界盃，是以國家為單位派代表出戰，參賽球隊來自全球32個國家，每個國家只會派出一隊。



當世界盃完結，球員便會回到所屬球會踢聯賽及各項當地盃賽，曼聯只是其中一支英超球隊，而不是國家隊，因此不會亮相世界盃。如果還是不明白，別問出口就好了，「點解無曼聯？」這5個字，只會顯得閣下奇怪和無知。

世界盃期間，記住不要問「點解無曼聯？」（Getty Images）

地雷9. 不要再問：「碧咸、朗尼踢邊隊？」

「大賽球迷」平日沒有睇開波，對足球消息彷彿停留在某一時空，從未更新。每屆賽事總會有人問：「碧咸／朗尼踢邊隊？」這種問題，實在令人尷尬得不知如何是好。



其實碧咸早在2013年已退役，最後一次代表英格蘭更已是2009年的事；朗尼最後一次代表國家隊是2018年，並在2021年掛靴。

地雷10. 比賽日，唔好拍對方膊頭

賭仔愛迷信，假如另一半睇波之餘同時喜歡小賭怡情，遇上比賽日便要避免拍向對方膊頭了，以免令對方感覺好運被拍走而不吉利。