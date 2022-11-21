世界盃2022︱英格蘭球迷懶人包　一文看清重點球星　兩弱點成隱憂

英格蘭今（21日）晚亮相卡塔爾世界盃2022，首輪分組賽鬥伊朗，作為英軍球迷又怎可以錯過？

開波前不如先了解這支由修夫基帶領、以去年歐國盃亞軍功臣為骨幹的球隊，究竟要特別留意哪些球員？英軍今屆又有什麼優勢跟弱點？一文話你知！



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港人最為熟悉的英格蘭，是今屆世界盃熱門之一，大軍除了效力德甲多蒙特的比寧咸，全部來自英超。數到當中王牌球星，必是中鋒、熱刺射手哈利卡尼。

29歲的卡尼正值大熟大勇之年，75次國際賽上陣攻入51球，上屆世界盃，他攻入6球成為世界盃神射手。卡尼十分全能，頭頂腳踢皆有水準，門前觸覺強之外，近幾年還擅長墮後分波。卡尼的發揮肯定直接影響英格蘭在今屆世界盃的命運。

哈利卡尼是英格蘭的孭飛球星。（Getty Images）

三大新星僅廿歲出頭 今季發光發熱

「三獅軍團」今屆亦有多名新星隨隊出戰。司職中場的祖迪比寧咸年僅19歲，有「妖人」、「神童」封號，今季為多蒙特於各項賽事上陣22場交出9球3助攻，成為多支豪門的獵物，被定下1.5億歐元（約1.3億英鎊）標價。

21歲右翼布卡約沙卡，是今季幫助阿仙奴暫踞英超榜首的功臣，年紀輕輕已擁過人膽色跟侵略性。至於曼城中場菲爾科頓，在哥迪奧拿麾下被調教到可踢左翼跟進攻中場，今季英超有7球進帳，在英軍隊內僅次於卡尼。

兩大優勢被視為奪冠熱門

英格蘭今屆優勢，在於籤運跟晉級線路相當理想，「三獅軍團」在分組賽避開傳統歐洲勁旅，雖遇上威爾斯，但對戰有壓倒性優勢，千禧年後6次交手全勝。英軍其餘兩支對手是美國跟伊朗，伊朗縱是亞洲一哥，但在組內世界排名最低；美國實力及近況較差，在9月的兩場熱身賽都找不到入球。

另外，英格蘭身處B組，若首名晉級，便會鬥A組次名，相信對手會是塞內加爾、厄瓜多爾或卡塔爾，實力都遜於英軍。如果英軍再進一步，便會對D組首名跟C組次名的勝方，較大機會是法國、丹麥、墨西哥及波蘭，只要成功避開法國，在晉級準決賽前相信未有太大考驗。

占士麥迪臣今季頻頻取得進帳，憑好表現入選大軍。（Getty Images）

「三獅軍團」另一殺著，是擁有捷比亞和占士麥迪臣兩大死球專家。李斯特城中場麥迪臣今季狀態大勇，即使球隊開季戰績不似預期，他每場均交出表現，12次英超上陣已帶來6入球4助攻，其中場創造力正是英格蘭陣中所需。捷比亞同樣罰球跟角球功架一流，今季助紐卡素殺出重圍暫排英超第三。

哈利馬古尼今季在曼聯失寵，狀態低迷，但仍得到修夫基信任。（Getty Images）

防線成隱患 十二碼魔咒纏身

雖然世界排名第5的英格蘭近年大賽成績好轉，上屆俄羅斯世界盃入到4強得殿軍，去年在歐國盃更殺入決賽，惜負意大利得亞軍。不過，他們今年歐國聯成績慘淡，墊底降班，未知能否及時在世界盃回勇。

加上球隊備受傷兵困擾，原本人才濟濟的右閘位置，列斯占士已緣盡今屆賽事、基爾獲加已肯定缺席首仗；馬古尼陷入低迷，中場加雲菲臘斯今季只踢過1分鐘英超聯賽……令領隊修夫基在排陣相當頭痛。

英格蘭在大賽淘汰賽最怕射十二碼，去年歐國盃決賽便有3名球員射失，戰至十二碼階段不敵意大利。（Getty Images）

而且，英軍欠缺高大中鋒。三大柱躉式中鋒艾雲東尼、卡維特利雲、譚美阿巴謙無一入選，隊長哈利卡尼以外，入選的前線球員布卡約沙卡、史達寧、科頓、拉舒福特、基亞利殊和哥林威爾遜，不是翼鋒便是屬於速度或靈巧型的前鋒，令人憂慮當球隊未能破密集時，沒有轉踢傳統英式「高Q大棍」足球的變陣本錢。

最後，射十二碼向來是英軍的弱點。球隊近10次在世界盃及歐國盃淘汰賽的互射十二碼階段，有7次敗陣而回。當中包括去年在歐國盃決賽對意大利，修夫基派出年輕球員拉舒福特、查頓辛祖及沙卡主射第三至五輪，他們全部射失，終將冠軍拱手讓人。拉舒福特跟查頓辛祖更因此陷入低潮，後者落選今屆大軍名單。

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